Miguel Ángel, el escuinapense que mantiene viva la elaboración de barcinas

Escuinapa.- Miguel Ángel Díaz López de 69 años de edad mantiene viva parte de la historia escuinapense, se rehusándose a dejarla morir, por lo que dedica parte de su vida a elaborar las prehispánicas barcinas, en donde los indios totorames guardaban el camarón seco y lo transportaban a diferentes partes del país y de Estados Unidos.

El hombre de edad avanzada, relata con gran orgullo que durante nueve años se ha dedicado a elaborar barcinas y artesanías que representen a Escuinapa, ya que se siente orgulloso de su tierra natal.

“Mi interés por realizar barcinas y artesanías de mi Escuinapa, surgió en una etapa difícil de mi vida, cuando me detectaron cáncer de próstata, me operaron y mi recuperación la dediqué a realizar este tipo de actividad, desde entonces no la he dejado”, expresó Díaz López.

Orgulloso de sus raíces relató que “La elaboración de barcinas es de origen prehispánico, que data de 1915 según la historia de Escuinapa, fueron los indios totorames los que trabajaban las pescas y arriba del llano había mucha palma, mismas que tomaban para secarlas y hacer lías para tejer las barcinas de 10, 20, 30 y has 50 kilos. Cuando se incorporó el tren en esta ruta (Escuinapa) ellos mandaban camarón seco a Estados Unidos o Guadalajara”.

Desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 del día, Don Miguel le dedica su tiempo a la elaboración de barcinas, ya que de manera constante su domicilio es visitado por autoridades o visitantes que quieren obtener el recuerdo de Escuinapa.

Comentó que la elaboración de barcinas ha venido a fortalecer su sustento familiar, al ser una actividad que le reditúa dinero, ya que elabora barcinas de llaveros que vende en 50 pesos y que en una ida al centro de la ciudad, logra comercializarlas fácilmente.

“Gracias a Dios que me ha dado esta habilidad, dueños de hoteles de Mazatlán me han hecho pedidos de barcinas, porque las tienen de lujo en los hoteles, también me han pedido como recuerdos para fiestas, la más reciente fue para una boda en Monterrey, también he vendido para llevarlas de recuerdo a Los Ángeles, Tijuana y México”, dijo orgulloso Don Miguel.

Díaz López también ha hecho honor a una de las principales actividades productivas de Escuinapa, elaborando barcos que representan a los miles de pescadores que siriamente buscan en los esteros del municipio el sustento para sus familias.

Los pequeños barcos están elaborados de madera y pequeñas redes que Don Miguel teje, en su interior se les colocan camarones secos.

Orgulloso el adulto mayor muestra sus reconocimientos que ha obtenido en diferentes exposiciones en la ciudad de Chihuahua y sus constancias de instituciones que lo han certificado en esta labor que permite brindar souvenir a los escuinapenses.

Don Miguel se rehúsa a que esta tradición muera, por lo que invita a las nuevas generaciones a acercarse a él, para trasmitirles sus conocimientos, ya que es una actividad que genera buenos ingresos.