Miles de escuinapenses sufren de agua potable después de que CFE cortó la luz

Escuinapa.- Miles de familias sufren la falta de agua potable en sus hogares, desde el pasado viernes que la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía en el acueducto Baluarte-Escuinapa, lo que ha generado que la población busque abastecerse de este vital líquido de manera particular, ya que el municipio solo cuenta con una pipa.

Juan Manuel Grave Inda, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), informó que hasta la tarde del domingo la CFE en el Estado se ha negado a llegar algún tipo de negociación con el municipio, al tener una deuda que asciende a casi 5 millones de pesos.

“Aún no hay agua, la CFE se niega a darnos un convenio, sin importar que está dejando sin agua a miles de familias de Escuinapa, nosotros estamos imposibilitados para poder abastecer a la población con pipas, Jumapae no tiene pipas y en el municipio solo hay una”, expresó Grave Inda.

Continuó “No hemos encontrado la manera de resolver este problema, si no se paga los casi 5 millones que se tienen a CFE y ellos no quieren negociar, sin importar que según lo establecido en la Constitución y Los Derechos Humanos un pueblo no debe estar sin el abastecimiento de agua potable”.

Señaló que lo criticable es que la CFE adopte esta actitud, cuando en administraciones pasadas no les cortaban la energía eléctrica, a pesar de tener adeudos importantes, prueba de ello fue el adeudo de casi 3 millones de pesos que heredaron a la actual administración.

Grave Inda dijo dentro de los acuerdos que solicitan a CFE es pagar mensualmente y aumentar la cantidad durante diciembre y enero que son los meses cuando mayor recaudación recibe Jumapae.

Aumenta la demanda en pipas

La única pipa de agua del municipio. Fuente: El Debate

José Guadalupe Ríos Rodríguez, director de Obras Públicas informó que el abasto de agua potable con la única pipa que tiene el municipio se realiza de manera permanente, principalmente en las comunidades del sur, que son en donde se registra mayor problema con la escasez de este vital líquido, pero que desde el viernes pasado que CFE suspendió el servicio de luz en el acueducto, la demanda ha aumentado en su departamento.

“Sí ha aumentado la solicitud para abastecer de agua potable en pipas, en las colonias de la cabecera municipal esto desde que se registró el corte de luz a Jumapae, el municipio solo tiene una pipa que se encarga de abastecer a las comunidades del sur que son las que tienen mayor problema, pero en estos días se ha atendido algunas colonias que han solicitado el servicio”, expresó Ríos Rodríguez.

Informó que ante la incertidumbre de no saber cuándo se restablezca el servicio de energía eléctrica en el acueducto, la población que requiera de agua potable puede acudir a solicita este vital líquido a las oficinas de Obras Públicas, ubicadas al interior de palacio municipal.