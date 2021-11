Miles de litros de agua potable se desperdiciaron por afectación en el sistema de Palmillas, Escuinapa

Escuinapa.- Uno de los dos sistemas de abastecimiento de agua potable que abastecen a la comunidad de Ejido de Aguas de Palmillas sufrió afectaciones desde el pasado domingo, por lo que miles de litros de este vital líquido se desperdiciaron.

Mientras que en la zona del valle sus habitantes claman por este servicio tan elemental en los hogares.

Víctor Raúl Castillo Prado, gerente operativo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa informó que recibieron el reporte de los habitantes de esta sindicatura ubicada en la zona sur del municipio, por lo que acudieron a realizar la supervisión de este problema.

“En Palmillas había un problema en la línea, uno de los dos pozos que abastece a la comunidad estaba dañado, un tubo se dañó y generó que durante dos días hubiera una fuga fuerte de agua potable”, explicó.

Comentó que al detectar esta fuga, se destinó personal de Jumapae para realizar la rehabilitación de este sistema abastecedor de agua potable.

Castillo Prado informó que Palmillas cuenta actualmente con un buen abastecimiento de agua potable, al contar con dos pozos profundos que tienen abundante agua para dar cobertura a las cientos de familias que habitan esta sindicatura.

En Ejido de La Campana se mantienen sin agua potable

La semana pasada un grupo de personas abordaron a la presidente municipal de Escuinapa, para denunciar que la pasada administración sólo inauguró la obra de agua potable que consistió en habilitar y acondicionar un pozo profundo, pero no realizaron las conexiones que permitieran abastecer a la comunidad.

“En El Ejido de La Campana aún no está la interconexión, solo hicieron el pozo, pero no hicieron la interconexión, aparte que no hay luz que abastezca de energía eléctrica el sistema de bombeo, porque se tiene un adeudo superior a los 13 millones de pesos con CFE”, explicó Castillo Prado.

Finalizó diciendo que realizará el análisis de los expedientes técnicos que le permitan conocer a detalle esta obra y poder solicitar al contratista la culminación de esta acción de gobierno aplicada en El Ejido de La Campana.