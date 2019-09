Montones de basura localizados en diferentes colonias de Mazatlán

Mazatlán.- A lo largo de la ciudad se registraron cerros de basura acumulada por la falta de recolección.

Algunos estaban ubicados en avenidas principales o en zonas muy concurridas.

Los vecinos de las colonias afectadas dijeron que en algunas ocasiones los camiones recolectores no pasaban o se atravesaban por motivos que desconocían.

Villas del Estero

Una de las zonas donde la acumulación fue más notable, pues además de estar esparcida se encontraba en un sitio muy transitable que es en la carretera Internacional a la altura de la colonia Villas del Estero, casi al cruce con avenida Insurgentes, en la parada de camiones.

Ahí se podían observar restos de papeles, botellas e incluso desechos orgánicos tirados por todo el lugar, alrededor del bote de basura.

Gabriel Leyva

Otra de las colonias afectadas es la Gabriel Leyva. En el cruce de la calzada Gabriel Leyva Solano, calle Miguel Hidalgo y Callejón Quinta Águila, se encontraba basura acumulada guardada en bolsas negras.

Los vecinos del lugar señalaron que no es común que se presente el acumulamiento de basura en esa zona, razón por la que no entendían por qué no se había recolectado la basura.

“Si pasan los días que debe, no es común que se retrase, aunque en ocasiones si se presenta el retraso”, dijo María Soto, una de las vecinas.

Centro

Otra de las calles con basura acumulada fue la calle Ramón Corona, ubicada en la colonia Centro, donde había bolsas de basura acumulada, de las cuales, algunas de ellas estaban rotas y su contenido se había salido debido a animales y a personas que las revisan, según señalaron los habitantes de la zona.

“Lo que pasa es que a veces los que revisan la basura hacen más desorden del que ya hay. Además, también los animales como perros o gatos rompen las bolsas y las arrastran”, señaló José, uno de los vecinos.