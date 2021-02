Moreno Guzmán tiene 174 observaciones que solventar en Escuinapa

Sinaloa.- Es imposible que la administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán en Escuinapa logre solventar las 174 observaciones que la Auditoría Superior del Estado mantiene vigentes, relacionadas con la aplicación de recursos públicos y de obras ejercidas en 2017 y 2018, para que este participe en el proceso electoral, informó Olivia Santibáñez Domínguez.

“A Hugo Enrique Moreno Guzmán se le inhabilita después de un largo procedimiento donde se investiga la entrega y recepción que él no hizo como presidente municipal saliente. Quizás no sea una falta grave, pero sí es una falta dolosa”, explicó la síndica procuradora.

Los errores

La funcionaria dijo que como presidente municipal tuvo que haber hecho esa entrega recepción de los activos y pasivos que son los bienes del Ayuntamiento de Escuinapa, los pendientes de obras si fueron concluidas, las que fueron entregadas o que estaban completamente paradas y que no fueron pagadas. Son muchas cosas importantes las que él tuvo que entregar al presidente entrante, para saber cuánta deuda dejó.

“Se le ha dado la oportunidad de defenderse, se le citó durante el procedimiento en las diferentes etapas de investigación, sustanciador y resolutor. Sí se presentó pero no resolvió”, expresó Santibáñez Domínguez.

Explicó que al momento de no haber una entrega-recepción, Emmett Soto Grave, al asumir su cargo, solicitó a la ASE una auditoría del periodo del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, en la que se detectaron 147 observaciones que pueden ser administrativas o pliegos, pero que al final de cuentas las tiene que solventar ante la ASE.

Las observaciones

“De las 147 observaciones, financieras son 40, y de obra pública son 107. Estamos hablando de dinero y se tiene que aclarar, por lo que será la ASE la que dictamine. Y el exalcalde va a tener procedimientos administrativos. Todavía le falta mucho por resolver y que solventar, la verdad que no creo que de aquí al 2 de julio las alcance a resolver para tener limpio su expediente y participar en el próximo periodo electoral”, explicó.

La ASE aplicó una nueva auditoría del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y se le sumaron 27 observaciones más, lo que hacen un total de 174 observaciones a la administración de Moreno Guzmán.

Agregó que también se realizan procedimientos a la ex alcaldesa Fernanda Oceguera Buques, pero ella se ha presentado a declarar y buscar solventar sus observaciones, pero no se le ha notificado que haya algún procedimiento de inhabilitación en su contra o de algún otro ex funcionario.

Los Datos

Procedimiento

El Órgano Interno de Control tendrá que realizar los procedimientos correspondientes para informar al INE y a su partido (PRI) sobre la situación que guarda Hugo Enrique Moreno Guzmán.

Advertencia

El exalcalde de Escuinapa anunció que interpondría una denuncia contra el Órgano de Control Interno por violentar su derecho a la presunción de inocencia.