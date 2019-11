Mortandad de peces se extiende a Caimanero y norte de Nayarit

Escuinapa.- Pecadores del municipio vecino de El Rosario reportaron la presencia de peces muertos en los esteros de El Caimanero, este mismo problema lo están viviendo en la zona norte de Nayarit, informó Miguel Horacio Cabaleiro Raygoza.

El representante de Isapesca comentó que la mañana del domingo 03 de noviembre, pescadores de la zona de Caimanero de El Rosario, reportaron que la mortandad de peces se estaba extendiendo a sus esteros.

“Nos hablaron compañeros pescadores de Caimanero, para informarnos que se está registrando mortandad de peces en esta zona estuarina, no como en los esteros de Escuinapa, pero ya se empieza a registrar este problema en el municipio vecino de El Rosario”, alertó Cabaleiro Raygoza.

Mencionó que los esteros de la zona norte de Nayarit en los esteros de El Roblito y Teacuala se ha registrado también la mortandad de peces.

En Escuinapa fue el 27 de octubre cuando miles de peces empezaron a morir en los esteros de La Brecha en Teacapán, lo que alertó a los pescadores y solicitaron la intervención inmediata de las autoridades, quienes el martes por la mañana visitaron la zona afectada, para hacer los levantamientos de muestras correspondientes que les permitan definir las posibles causas que generaron esta mortandad de especies. Mientras eso sucede Coepriss recomendó no pescar, no consumir y no comercializar las diferentes especies estuarinas que habitan en este cuerpo de agua.

Muestreos continúan

Personal del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin) visitarán la zona afectada por la mortandad, para realizar nuevos muestreos, que serán enviados para su análisis a los laboratorios y especialistas de la UNAM.

Foto EL DEBATE

“Mañana vamos hacer otro muestreo, viene gente de Cesasin y otros biólogos, en Escuinapa ya no se ha registrado mortandad de peces. El problema es que el oxigeno no se recupera sigue igual en .08 y .07, lo delicado es que ya ha pasado una semana y es para que haya mejorado”, explicó el trabajador de Isapesca.

Realizan limpieza de peces muertos, han recolectado 17 toneladas.

Cabaleiro Raygoza informó que desde el jueves pasado Isapesca en coordinación con diferentes dependencias y en unión con pescadores realizan el levantamiento de los peces muertos, para colocarlos en fosas con cal y evitar un foco de contaminación ante la mortandad masiva de las diferentes especies estuarinas.

“Han sido tres días de limpieza y hemos logrado el levantamiento de 17 toneladas de pescado muerto que se han retirado de los esteros de la zona de La Brecha en Teacapán y Palmito”, señaló.

Mencionó que después de la tragedia los pescadores han tomado conciencia y se han sumado a las autoridades para realizar la limpieza en los esteros de las diferentes variedades de peces que se encontraban flotando en el extenso sistema lagunario de La Brecha y El Palmito.

El representante de Isapesca dijo que los pescadores de Escuinapa sí han respetado la recomendación emitida por Coepriss, sobre no salir a pescar durante el tiempo que las autoridades mantienen los muestreos y analisis sobre la mortandad de peces.