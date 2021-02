Motoclub Mazatlán se deslinda de la marcha a favor de la semana de la moto

Sinaloa.- A través de un comunicado de prensa, el grupo Motoclub Mazatlán y legendaria semana de la moto se deslindan de la marcha convocada a favor de la semana de la moto.

"Sabemos que los tiempos, no son los adecuados para la realización de eventos masivos que provoquen estragos en la salud de la población, concientes de ello esperamos que pronto se den las condiciones en todos los aspectos y volver a reunirnos y celebrar", decía el comunicado.

Las mencionadas asociaciones exhortan a la población a respetar y seguir las recomendaciones de los servicios de salud para que pronto se puedan recuperar los espacios de esparcimiento y diversión.

En redes sociales se llevó a cabo una invitación de la marcha a favor de la semana de la moto, fue organizada por una asociación llamada ciudadanos alzan la voz.

La supuesta marcha se realizaría en próximo sábado 13 de febrero a las 4:00 de la tarde, para iniciar en el escudo de Mazatlán y terminar el recorrido en Valentinos.

Está sería el 25 aniversario de la edición de semana de la moto, lo cual aseguran sigue pendiente hasta que se den las condiciones sanitarias.

A causa de la pandemia se tomó la decisión de cancelar el evento.

El pasado miércoles 10 de febrero, el alcalde anuncio la cancelación de la semana de la moto.

"Negativo, no es posible hacerlo, pero no creo contemplar un evento de ese tipo, no hemos dado permisos y no vamos a cancelar lo que no hemos dado", mencionó el químico Benítez Torres.

