Muere Alejandro, por más de 40 años construyó las enramadas de la Fiesta del Mar en Las Cabras en Escuinapa, Sinaloa

Escuinapa, Sinaloa.- Alejandro García Zambrano murió la noche del martes y con él Escuinapa pierde un pilar importante de su cultura y tradición, ya que durante 40 años dio vida a las centenarias Fiestas del Mar de Las Cabras, edificando cientos de enramadas que resguardaban durante cuatro días a miles de playeros que acuden a las máximas festividades de los escuinapenses.

A través de redes sociales la mañana del martes, familiares dieron a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de Don Alejandro, quien dio su último suspiro de vida terrenal la noche del martes 17 de febrero.

Los mensajes que lamentaron la partida de este buen hombre que con sus manos tejía y edificaba las más de 700 enramadas que conformaban la zona de fiesta no se dejaron esperar.

“Las Fiestas del Mar de Las Cabras, nuestras máximas fiestas en Escuinapa, pierden a su mejor hombre, el que dirigía, el que imponía para nosotros los playeros, nuestra fiesta estaba bajo la sombra de tus enramadas, no ocupamos más, ahí en tus enramadas en donde se podía sentir magia, buena vibra y mucha tranquilidad. Me pesa y me llena de tristeza esta mala noticia, me quedo ahora con estos colores dorados de tus enramadas y esos olores a palma y mar, que con mucha melancolía siempre me recordarán a ti amigo Alejando”, se lee textualmente un mensaje en redes sociales.

Las enramadas que construía Don Alejandro eran uno de los íconos de esta tradición en Escuinapa. Foto: Debate

La edición 115 de las Fiestas del Mar de Las Cabras 2019 fue la última en la que colaboró Don Alejando, en la que construyó más de 700 enramadas, que dieron vida a estas centenarias fiestas, en donde miles de familias disfrutaron de esta bonita tradición de este municipio sureño del sur de Sinaloa.

Don Alejandro construyó por más de 40 años las enramadas de la Fiesta del Mar en Las Cabras. Foto: Debate

La emergencia sanitaria por Covid-19 que registró los primeros contagios en Sinaloa en el mes de marzo, generó que esta multitudinaria fiesta fuera suspendida, con el objetivo de evitar conglomeraciones que pudieran generar un descontrol sanitario, lo que interrumpió la labor de Don Alejandro, quien ya realizaba los primeros trabajos para la edificación de las enramadas para la edición 116.