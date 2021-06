Mueren dos de los cinco pacientes internados por Covid-19 en hospital general de Escuinapa

Escuinapa.- De los cinco pacientes que permanecían internados en el hospital general luchando contra el Covid-19, uno fue dado de alta y dos adultos mayores fallecieron en las últimas horas a causa de este virus que ha cobrado la vida de miles de personas en Sinaloa, en el país y el mundo entero.

Javier Palomares Barajas, director del hospital general de Escuinapa informó que los contagios van en aumento y lamentablemente cobraron la vida de dos adultos mayores el fin de semana.

“Han salido más casos positivos de Covid-19, actualmente están en 11 casos confirmados por la Secretaría de Salud, en el hospital general tenemos internados hasta las 9:00 de la mañana a dos pacientes, en su momento eran cinco, se dio de alta a uno y dos fallecieron durante la madrugada eran adultos mayores”, señaló el director de este nosocomio.

Comentó que han detectado que en las últimas semanas los contagios de los pacientes que han sido atendidos o que permanecen internados son personas que no han sido vacunadas.

“Las personas que han sido internadas en las últimas semanas han sido pacientes que por alguna razón no quisieron ser vacunados, respetamos esa decisión. Pero si estamos viendo que quienes están contrayendo el virus son aquellos que no quisieron vacunarse, respetamos sus ideologías, su religión o sus creencias, pero si no te quieres vacunar extrema tus precauciones usando el cubrebocas, el distanciamiento social y no acudas a lugares con aglomeraciones o reuniones”, indicó.

Palomares Barajas aprovechó para hacer el llamado a la población para que adquieran conciencia que la pandemia de Covid-19 continúa activa y sigue siendo un peligro, por lo que es necesario que los ciudadanos retomen las medidas preventivas para evitar el aumento de contagios.

En el reporte emitido por la Secretaría de Salud este martes 22 de junio en Escuinapa se tienen 11 casos positivos, 330 pacientes se han recuperado y 85 personas han fallecido por Covid-19.

