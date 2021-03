Mujer médico lanza un llamado de auxilio por la igualdad laboral en Sinaloa   

Sinaloa.- Dentro de los festejos del Día Internacional de la Mujer, la doctora de hospital general de Escuinapa, Maribel Tapia García lanzó un llamado enérgico a las autoridades de salud, del Estado y la Federación ha dejar de simular y erradicar verdaderamente la desigualdad en Sinaloa, ya que como profesional de la salud ha vivido en carne propia la discriminación al luchar desde hace 10 años por su basificación laboral.

Tapia García fue una de las 14 profesionales de la salud que fueron reconocidas por autoridades municipales durante el Día Internacional de la Mujer, que se celebro durante la mañana del 8 de marzo en las instalaciones de la biblioteca digital. Al finalizar la entrega de reconocimientos la doctora solicitó el uso de la palabra para expresar su sentir en este día tan especial.

“Tengo muchas cosas que decir, muchas de las que están aquí están en igualdad de circunstancias que yo, sentimos lo mismo, tenemos sentimientos encontrados, hoy me siento orgullosa de mi por este reconocimiento, aunque es algo muy pequeño, una disculpa; pero podría decir que es insignificante para todo lo que nos hemos enfrentado, nosotras las que hemos estado en primera línea, arriesgando nuestra salud, nuestra vida y de todo los que han estado nuestro alrededor, siento impotencia y coraje”, expresó Tapia García causando el asombro de los asistente.

Con la atención en su totalidad de los presentes en el auditorio continuó “La pregunta aquí es ¿Qué están haciendo nuestros gobernantes? ¿Cómo nos están reconociendo? Con un bono, decirles que yo no trabajo por un bono y más aún cuando les llegó a las personas que les llegó. Decirles que afortunadamente a mi no me llegó pese a estar en la primera línea, me sentí burlada por la cantidad irrisoria de mil 500 pesos que les dieron a muchos de mis compañeros”.

Comentó que dicho bono no paga la vida de ninguno de sus compañeros que han muerto y que han pasado por la enfermedad, que han tenido mucho miedo y han estado sujetos a mucho estrés durante todo el año de pandemia.

“Al secretario de Salud, Efrén Encinas si en algún momento ve este mensaje, decirle que cómo es posible que no valoren nuestro trabajo, somos mano de obra barata para ustedes, somos invisibles ante sus ojos, porque eso somos madamas, muchos están en la misma situación que yo, ganando 3 mil 500 pesos quincenales, arriesgando la vida y si mañana te mueres, te moriste y eres fácilmente reemplazada por otra persona, total somos mano de obra barata y no contamos para nadie, como lo he expresado, el único que ha estado con nosotros es Dios, él nos ha protegido”, señaló la doctora del hospital general.

Relató que su origen es de un nivel bajo, por lo que se ha dedicado a superarse y trabajar arduamente con sus propios recursos, lo que ha impedido ser tomada en cuenta para su basificación que busca desde hace una década.

“Hoy yo ya no lloro, he aprendido a ser una mujer fuerte, vengo de un rancho y de un nivel socioeconómico bajo, para nosotros la situación es más difícil, porque hay muchos que han llegado después que yo y que son hijos dé o ahijados dé o que pertenecen a un partido político y hoy ya están basificados. Tristemente hay muchos que están en la misma circunstancia y eso no se vale, por eso hoy les digo que la desigualdad sigue, presumen de la equidad, de la igualdad, pero la realidad es que no se aplica”, señaló.

Tapia García dijo que aprovechó el evento del municipio, para poder expresar el sentir de ella y muchos de sus compañeros, lo que ha vivido en este tiempo de pandemia y la discriminación que han vivido al interior de la secretaría de Salud.

Hago un llamado al señor gobernador, al secretario de Salud y al presidente de la república, aquí estuvimos frente a la batalla y seguimos ahí, con un sueldo de 3 mil 500 pesos, ¿eso es lo que merecemos?, ya es hora que atiendan y nos brinden lo que por ley nos corresponde que son salarios dignos para el sustento de nuestras familias”, puntualizó con su reconocimiento en mano.