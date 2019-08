Mujer queda prensada tras aparatoso accidente en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que protagonizaran un accidente vial en la carretera estatal Villa Unión-Siqueros, frente a la sindicatura de El Roble; no se proporcionaron generales de los involucrados en el hecho.

Viaje accidentado

De acuerdo con la información proporcionada por los rescatistas, la camioneta involucrada es una Jeep Cherokee que circulaba al sur por la rúa antes mencionada, además de que esta era conducida por una mujer de edad avanzada.

Metros antes de llegar a una pronunciada curva en la comunidad de El Roble, la fémina perdió el control de la misma, lo que la llevó a salir de la rúa hasta terminar impactada contra un árbol y entre el monte. Tras esto, los ocupantes del vehículo dieron aviso a las autoridades de lo que había ocurrido.

El rescate

Los rescatistas fueron alertados minutos antes de las 14:00 horas sobre lo que estaba pasando, incluyendo que una de las personas involucradas se encontraba atrapada entre los fierros de la unidad. Tras haber recibido esta información, los rescatistas de Bomberos Veteranos de Villa Unión, así como de Cobras, acudieron al lugar para encargarse del rescate.

Los paramédicos comentaron que cuatro de los cinco heridos no necesitaban ser trasladados al hospital, pues las heridas que ellos presentaban no eran de gravedad. La que no corrió con la misma suerte fue la conductora, pues esta había resultado con una pierna atrapada entre los fierros de la unidad.

Tras haber recibido los primeros auxilios, la mujer fue trasladada al hospital de Villa Unión, donde sería estabilizada para posteriormente ser llevada a una clínica del puerto.