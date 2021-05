Mujeres embarazadas, adultos de 50 y más reciben vacuna Covid-19 en Escuinapa

Sinaloa.- De manera tranquila y sin grandes conglomeraciones se efectuó el primer día de la jornada de vacunación anticovid-19 a mujeres embarazadas y personas adultas mayores de 50 y más en Escuinapa, Sinaloa.

En un recorrido realizado en la cabecera municipal por los dos centros de vacunación que fueron habilitados en la primaria José G Gutiérrez y Niños Héroes se observó que la población seleccionada en esta jornada de vacunación, acudió al llamado, presentándose a estas instituciones educativas las cuales no registraron grandes conglomeraciones.

Ambas instalaciones permanecieron resguardadas por elementos del Ejército Mexicano, quienes en todo momento se mantuvieron vigilantes de los accesos y al interior de que el proceso de vacunación se efectuará con orden y sin contratiempos.

Rosa Angelica García Arenas, expresó su alegría porque las autoridades hayan destinado vacunas para las mujeres en proceso de gestación, ya que con ello protegen a muchas mujeres y a sus bebés.

“Agradezco que la vacuna (antiCovid-19) haya llegado para nosotras las mujeres embarazadas, me siento muy contenta porque estaremos protegidas del virus mi bebe y yo, esperemos que todo salga bien, porque en esta pandemia mis papás han está muy preocupados y siempre se mantienen pendientes de que me esté cuidando usando el cubrebocas y manteniéndome en casa”, expresó la joven mujer con 32 semanas de gestación.

Pese a que ya le aplicaron la vacuna antiCovid-19 García Arenas dijo que continuará adoptando las medidas de prevención para protegerse del virus, usando cubrebocas, el lavado constante de las manos, adoptando una sana distancia y manteniéndose en casa.

Félix María Grave Gallardo, con una amplia sonrisa la mujer de edad avanzada salió en su silla de ruedas del centro de vacunación, en donde le fue aplicada la dosis que previene de contraer el virus que tanto daño ha causado en el país, en el estado y en el municipio.

“Ya recibí la vacuna, me siento muy bien y me da una esperanza de vivir más años, porque este año de pandemia ha sido muy feo, vivimos con mucho miedo y temor a contraer este virus que causó muchas muertes, afortunadamente en mi familia no nos hemos contagiado, porque nos hemos cuidado mucho y lo seguiremos haciendo”, expresó Grave Gallardo.

La vacunación también se efectuó en la sindicatura de Teacapán en la secundaria Técnica Número 8 y en Palmillas en las instalaciones del Comisariado Ejidal.

La jornada de vacunación continuará este jueves 20 de mayo en la cabecera municipal y en Isla del Bosque y culminará el viernes en Escuinapa y en La Concha.

A los centros de vacunación podrán asistir personas de 60 años y más que se les haya pasado la aplicación de su vacuna en la jornada anterior.

A través de avisos que colocaron en cartulinas en las entradas de los centros de vacunación se informó a la población lo siguiente; “Por seguridad médica es importante que esperes un lapso de 8 a 12 semanas después de la primera dosis, Farmacéutica AstraZeneca”.