Municipio vuelve a realizar obra de drenaje en calle Río Sucheate, en Escuinapa

Escuinapa.- La calle Río Suchiate en la colonia Pueblo Nuevo ya contaba con la red de drenaje, que fue colocada durante la administración 2014-2016, pero por causas desconocidas la autoridad municipal volvió a realizar una obra de saneamiento en esta rúa.

En un recorrido por la calle en mención que se ubica a un costado del rastro municipal, se constató que hace unas semanas atrás se abrieron zanjas desde la calle Río Baluarte hasta Río Elota, en donde se observaban pozos de registros y la red de la tubería de pvc.

En el Primer Informe de Gobierno de la administración de Bonifacio Bustamante se informa que la calle Río Suchiate fue beneficiada con una obra de saneamiento, que a finales de 2014 se encontraba en proceso su instalación, por lo que fue en los primeros meses de 2015 que esta obra se concluyó.

Al constatar esta información, se acudió con los beneficiados, quienes relataron que efectivamente la obra de drenaje se les ha hecho en dos ocasiones.

“Hace poco hicieron la obra de drenaje, como tres o cuatro años y hace unas semanas vino el presidente Emmett Soto a dar el banderazo para volver hacer el drenaje de esta calle Río Suchiate, pero lo chistoso es que es el mismo constructor Marco Polo el que está haciendo la misma obra”, expresó una de las vecinas consultadas.

Relató que durante el banderazo se le cuestionó al presidente municipal, Emmett Soto Grave sobre esta obra y el mismo constructor que estaba presente dijo que la obra de drenaje que se hizo no había quedado bien, porque la red de pvc había quedado muy por encima y no tenía el nivel adecuado.

“Nosotros aquí en la casa no nos hemos conectado al drenaje, porque una vecina que se conectó en aquel tiempo se le vino toda el agua del rastro y le salió por el baño, no quedó bien, por eso esperaremos hasta que avisen quedo todo está bien”, explicó.

Dijo que las tomas domiciliarias siempre han estado abiertas y sin tapaderas, por lo que en esta ocasión los registros se demolieron y se volvieron hacer de nuevo.

Las vecinas lamentaron que las obras no sean supervisadas y no se confirme que sean funcionales y de calidad, ya que es una inversión que pudo aplicarse en una obra de urbanización o para beneficiar a otras familias que aún no cuentan con estos servicios.

Se buscó al director de Obras Públicas, José Guadalupe Río Rodríguez para saber el status de esta obra, pero no se pudo hacer contacto al no encontrarse en su oficina y vía telefónica no respondió las llamadas.