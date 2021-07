Nada detiene a Lupita y a Juan para ir en busca de su vacuna contra Covid-19 en Escuinapa

Sinaloa.- Guadalupe Jesús Armentilla Reyes y Lupita García son un matrimonio que ambos enfrentan una discapacidad motriz, pero eso no fue impedimento para que abordarán su cuatrimoto y con su silla de ruedas abordó emprendieron camino a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, en donde se instaló el módulo de vacunación para los jóvenes de 18-29.

Provenientes de la colonia Emiliano Zapata en Escuinapa, Sinaloa, el joven matrimonio arribó desde muy temprano a la universidad en espera de su vacuna, que les brinde la protección en esta emergencia sanitaria de Covid-19, ya que son vulnerables a padecer enfermedades crónicas degenerativas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Autoridades siguen endureciendo medidas contra Covid-19 en San Ignacio, por alza de muertes

Jesús fue el primer joven escuinapense que fue vacunado y por ello manifestó su felicidad, ante medios de comunicación para invitar a los jóvenes de su municipio a que acudan a aplicarse su vacuna que no tengan miedo, que no pasa nada, que hay que tenerle miedo a perder la vida o estar dependiendo de un aparato y gastar lo que no se tiene.

“En cuanto salió el registro para los 18 en adelante me registré, hoy vengo con mi esposa en mi cuatrimoto, ella también es discapacitada. La verdad que yo esperaba la vacuna con ansias porque nos ha tocado ver a mucha gente de mi colonia que han muerto de Covid-19”, expresó Guadalupe Jesús.

Dijo que su esposa y él fueron de los primeros en llegar al centro de vacunación y los primeros en recibir la vacuna, por lo que con gran emoción expresó “la verdad que el personal muy buena atención y las instalaciones no se diga todo estuvo de primera clase”.

Médico explica porque no debes tomar paracetamol para la cruda

Síguenos en