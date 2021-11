"¡Nadie por encima de la ley!" dicen regidores al alcalde de Mazatlán, Benítez Torres

Luego de dos recesos, de 15 minutos cada unos, el alcalde clausura la Sesión de Cabildo por considerar que no hay condiciones. Carrasco, expuso hay ingobernabilidad en el municipio ya que no se nombraron al Secretario del MaAyuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor como lo establece la ley.

El alcalde no puede tener sentado a su lado en Sesión de Cabildo, al licenciado Campillo, ya que no forma parte del Cabildo, insistió la regidora y se sumaron Reynaldo González también del PAS y Roberto Rodríguez regidor de Morena, pedían el uso de la voz, sin respuesta.

Ingresé a El Debate Mazatlán en momentos difíciles para todos, justo a cuatro meses del confinamiento originado por el Covid-19. Desde entonces me ha tocado realizar la cobertura de diversas fuentes locales así como de la sección policiaca del periódico. Cuento con más de 20 años de experiencia dentro de medios de comunicación, los tres primeros años ingresé a noticieros de radio y los siguientes 10 años me mantuve en los reportes diarios de nota roja en medios escritos. Durante otros ocho años colaboré para un medio televisivo nacional, generando información para las secciones políticas, deportivas y de espectáculo. Dentro de todo ese tiempo he recibido capacitación por los medios donde he laborado en relación al trabajo que desempeño. Nunca pierdo de vista que mi principal labor es informar.