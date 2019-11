Negocios desobedecen recomendación de Protección Civil tras lluvias

Mazatlán.- A pesar de las recomendaciones por parte de Protección Civil de parar labores y permanecer resguardados en sus casas, negociantes del centro de la ciudad hicieron caso omiso y abrieron sus locales.

Los trabajadores de zapaterías en este sector expresaron molestia por haber sido obligados a presentarse a laborar a pesar de las fuertes lluvias que cayeron durante ayer en Mazatlán.

Testimonios anónimos

“Estamos muy enojados porque nos obligaron a trabajar. Todo está muy peligroso, hay muchas inundaciones, no hubo clases y nosotros aquí trabajando. También deben fijarse en nosotros los trabajadores, no deben de ser tan abusivos.

Ahorita quisiéramos estar en casa con nuestras familias, pero desgraciadamente nos vimos obligados a laborar. Esperemos que recapaciten y nos regresen a nuestras casas porque tenemos miedo. Nunca había visto que lloviera de esta manera ni en el tiempo de lluvias. El tiempo amerita estar en nuestras casitas.”

Sergio Pérez/EL DEBATE

“Aquí son muy negreros, todos están en sus casas y nosotros en el trabajo, y ni clientes hay, ¿quién va a venir a comprar zapatos? Toda la gente está encerrada en sus hogares. A los jefes les vale si hay inundaciones, llueve o truene nos quieren aquí y puntuales, porque si llegas tarde, también te castigan. Abusan de nuestra necesidad,porque tenemos que asistir al trabajo, si no, nos quitan el bono de asistencia.”

“No había camiones y a los jefes no les importó. Nadie viene a comprar con este aguacero, no se por qué nos obligan a venir. Es un abuso de su parte. Nos exponemos porque muchas calles están inundadas. Por lo menos nos deben de pagar el día doble. A los compañeros que falten les van a quitar el descanso. Estamos pensando cómo le vamos hacer para regresarnos a nuestras casas porque ya no hay camiones y no nos alcanza para pagar taxi. A ver si ellos pagan transporte para que a cada quien nos lleven, porque muchos no vivimos a la vuelta de la esquina, vivimos lejos. Esta situación es muy lamentable.”

Elementos de tránsito recorrieron los negocios abiertos y recomendaron que cerraran para no exponer a los trabajadores.

Ya estaba el aviso (de suspender labores). Recomendamos a las personas que no salgan de sus casas. Se suspendieron clases, se supone que hubo paro laboral, (pero) lamentablemente, muchos locales no respetaron las recomendaciones. Ya se dio el aviso de que cierren, más que nada porque sabemos que el centro se inunda y no queremos poner en riesgo a los trabajadores que se presentaron a laborar. No hay ruta de camiones y algunas calles están cerradas. Ahorita vamos a recorrer los locales que estén abiertos para recomendarle a los encargados que cierren para que todos los trabajadores se refugien en sus casas”, comentó Fernando Rendón, elemento de Tránsito Municipal.