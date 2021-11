¡Ni para bajarle al baño! Falta de agua obliga a vecinos a buscar en otras colonias en Mazatlán

Sinaloa.- Ante la falta del servicio de agua potable en algunas colonias de Mazatlán, Sinaloa, sobre todo en zonas altas, ha obligado a los vecinos para buscar el vital en otros asentamientos.

David Rojo de Monte Bello tuvo que acarrear agua desde Pradera. Comentó que no ha recibido apoyos de pipas. "El problema es que si llegan pipas, llegan directo con la líder de la colonia y entre su gente reparte el agua, no son justos", refirió David Rojo.

En la Invasión Villa Tutuli ya tienen 4 días sin el servicio de agua potable. Guadalupe Machado comentó que ya no tienen ni para bajarle al baño, y tampoco tienen agua purificada porque ya no tienen en los negocios.

"Ya mandé pedir, otra vecina también desde antier, dijeron que van a venir y nada, ya no tenemos agua ni para tomar, si no hay agua las purificadoras no van a surtir", expresó Guadalupe Machado.

Afecta a negocios

La falta de abastecimiento afecta a negocios como autolavados, es el caso de Yamilene Vargas. Yamilene señaló que tuvo que acarrear agua desde San Joaquín. "Este negocio necesita agua y si no tenemos agua no podemos trabajar, nosotros vivimos al día, pero el recibo si llega puntual", dijo Yamilene Vargas.

Vecinos de la colonia Flores Magón, comentaron que desde hace dos días no tienen agua ni para bañarse. Los vecinos de las mencionadas colonias exhortan a las autoridades municipales a que envíen pipas con agua y que se reparta por igual a todas las familias.