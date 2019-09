Niños enferman por derrame de aguas negras en escuela

Mazatlán, Sinaloa.- Padres de familia y alumnos de la escuela primaria José Cayetano Valadés, ubicada en la colonia Luis Echevarría, la mañana de hoy se manifestaron afuera del plantel educativo, el cual tomaron sin dejar pasar a nadie, también en la reja entrada pusieron una cartulina la cual decía "Clausurado".

La manifestación se llevó a cabo debido a la peste de aguas negras que se encuentran en el interior del plantel, acumulación de basura, la maleza crecida y a la variedad de animales ponzoñosos que hay en la institución educativa.

María una madre de familia comentó que el principal problema son las aguas negras, ya que el intenso olor que estás producen ha provocado que los niños se enfermen.

Debido a desbordamiento del drenaje que ha llevado a hacer que la maleza crezca tomando varias partes de la escuela especialmente en la zona de juego, lo cual se ha echo impenetrable debido a que ni los mismos conserjes o personas de fuera quieren limpiar ya que temen sufrir alguna picadura o una infección.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

"Los olores son horribles y más a medio día que el sol está a todo lo que da, se han enfermado niños del estómago del dolor de cabeza, incluso les dan comida aquí y con la poca higiene que hay, se me hace una aberración lo que están haciendo, y no dejaremos que den clases, hasta que el problema se solucione aún así perdamos todo el año", expreso María.

Víctor Manuel López Savala, director de la escuela primaria dijo que tienen desde el mes de agosto que empezaron las lluvias con este problema, de aguas negras que ya llevaron oficios a Jumapam para reportarles el problema y no hay tenido respuesta.

"Ya se mandaron dos oficios y no han respondido ninguna autoridad ni han venido a verificar y ver lo que pasa en esta escuela, yo por mi parte entiendo el enojo de los padres de familia pero es mi deber como líder de la escuela estar aquí presente, donde no me dejan ni pasar", dijo el profesor.

La maleza también afecta a los pequeños. Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

Así mismo añadió que el primero de junio el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres asistió a las instalaciones y que les comentó que iba solucionar el problema del canal y de aguas negras pero que eso solo quedó en promesas.

También el director comentó que tienen un registro de 56 niños que se han enfermado por el mal olor, algunos con dolores de cabeza y otros con dolores de estómago que han llegado a desmayos.

Solo espero que esto se solucione lo más pronto posible, finalizó el director.

Algunos vecinos aprovecharon la manifestación para también expresar sus quejas debido a que tampoco aguantan los olores y ya no pueden comer a gusto.

Mario un vecino del asentamiento mencionado comentó que de entre la maleza de la escuela salen alacranes y víboras lo que hacen que corran peligro por la picadura de uno de estos animales.

"Tengo nueve años viviendo aquí y jamás había pasado esto, ahora ya no a gusto puede estar uno en su casa, sin tener que estar revisando a cada momento los muebles pues no vaya hacer que un animal este por ahí y nos pique, y cuando uno no tiene dinero como le hace", resaltó Mario.