No a todos alcanzan los apoyos del gobierno municipal en Mazatlan

Mazatlán, Sinaloa.- En medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, los apoyos que ha entregado el gobierno municipal son insuficientes, pues muchas familias se encuentran sin recursos para comprar por lo menos una despensa básica.

Es el caso de la invasión Canaco, donde muchas personas se quedaron sin empleo, por lo tanto están indispuestas para sostener los gastos del hogar.

Los vecinos señalaron que los apoyos son insuficientes. Solo la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán (Canaco) les ha llevado tamales.

Los habitantes de la invasión se encuentran en incertidumbre, pues tienen que pagar servicios de luz y agua, y no tienen dinero.

Ha llegado hasta 50 mil pesos la cifra que deben cubrir entre los pobladores del lugar.

Piden apoyos

Las familias de la invasión Canaco solicitan al Ayuntamiento de Mazatlán despensas, pues todos los habitantes son de escasos recursos.

También requieren ayuda económica.

En la casa hay 3 desempleados, Mariana García, líder de la invasión

Han llegado muy pocos apoyos a la invasión. Tengo que entregarlos a los que de plano no tienen nada qué comer. En la casa tengo a tres personas que se quedaron sin empleo, mi esposo y mis dos yernos.

Tengo una tienda y con eso estamos sobreviviendo.

La situación cada vez se pone más difícil, todos tenemos necesidades, es cierto, pero hay algunas personas en la invasión que son de la tercera edad y solo viven del apoyo de los 65 y Más.

Quisiera poder ayudarlos a todos pero estoy igual, no tenemos para comprar una despensa completa.

No tenemos para comprar un cubrebocas o un gel antibacterial, solo nos lavamos las manos y barremos y regamos todos los días. Esperemos que la contingencia pase pronto, porque ya estamos desesperados. Mi esposo trabajaba en la playa.

También pedimos el apoyo del gobierno municipal para que nos ayude con despensas, apoyos económicos, porque en verdad nos urge.

Tenemos que pagar agua, luz y comida, y no hay (dinero). La luz nos llega por las nubes y entre todos tenemos que cooperar para pagar.

A veces nada más como puras tortillas con sal, Apolonia Osuna Ramírez, vecina

Tengo 71 años, solo me mantengo del apoyo que me dan del 65 y Más.

Mi nieto y mi hijo me daban dinero para que pudiera comer, pero ahora se quedaron sin trabajo y no tenemos dinero.

El gobierno no quiere saber si comemos o no, nada más ordenaron el cierre de los negocios y mucha gente no tiene para comer.

Yo a veces como nada más tortillas con sal porque no hay para más.

A veces vendía tortillas para comer, pero con esta crisis, ¿a quién le vendo?, todos estamos igual.

Estoy enferma, padezco de los bronquios, y en el Seguro nada más me dieron un jarabe y ya me lo terminé.

Y ya no voy a ir porque ni me van a dejar entrar.

Deben de poner atención a los viejitos como yo. Nosotros no podemos trabajar, ¿con qué nos vamos a mantener?

Ocupamos ayuda, una despensa, un apoyo monetario.

Por lo menos que nos den frijol y Maseca, con eso ya nos damos por bien servidos, con eso podemos comer.

También deben de dar apoyos económicos, pero fijarse bien y entregárselos a las personas más necesitadas, como nosotros.

No tengo dinero para comprar mis medicinas, smael Villanueva, vecino

Estoy desempleado. Soy albañil y ahorré un dinerito, pero ya se nos terminó porque todo está muy caro. Tengo que cuidar a mi mamá y comprar comida.

Ya tengo casi dos meses sin trabajar, y ya estoy preocupado porque ya me quedé sin dinero, no sé cómo le voy hacer para comprar comida.

Aquí en la invasión todos nos las estamos ‘viendo negras’. Somos muchas familias sin trabajo.

También padezco de los nervios y tengo diabetes. Tampoco tengo dinero para comprar mis medicinas. Son caras, así que o compro comida o me compro la medicina.

A nosotros no nos va a matar el coronavirus, nos va a matar el hambre.

No queremos que el gobierno nos mantenga, solo le pedimos que nos apoye mientras pasa la contingencia, porque si las cosas se ponen peor, mucha gente va a asaltar tiendas. Antes de que eso pase, el gobierno debe de actuar y buscar algún programa para los pobres. Nos deben dar despensas y apoyos económicos, porque dicen que hasta mayo se terminará esto. Para entonces ya no tendremos nada.

