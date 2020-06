No es definitivo el fin del subsidio al diésel marino: Raúl Elenes Ángulo

Mazatlán, Sinaloa.- La vigilancia en los mares y en las bahías sigue siendo un reto, reconoció el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Raúl Elenes Ángulo. Sin embargo, dijo que se acaban de integrar a la inspección y vigilancia 35 oficiales de Marina.

Afirmó que la vigilancia se ha convertido en tema de seguridad nacional, y se está en la transición para que esta tarea quede en manos de la Secretaría de Marina.

Raúl Elenes Ángulo durante la entrevista. EL DEBATE

En relación con la desaparición del subsidio, el comisionado aceptó que no es definitivo. Podría regresar a través de otro programa, con beneficio directo a los pescadores.

¿Por qué la desaparición del subsidio al diésel?

“Entre el subsidios al diésel marino y demás apoyos que se otorgó al sector pesquero fueron mil 600 millones de pesos. Este estímulo fue muy cuestionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se tomó la decisión de suspenderlo. No es definitivo. Se está revisando, y podría surgir el próximo año, pero con beneficio directo”.

Bienpesca ha sido muy cuestionado, ¿qué dice al respecto?

“Este programa se mantiene y se fortaleció. Esta vez se otorgó de manera directa a los pescadores. Este año se ejerció mil 391 millones de pesos, y se benefició a 193 mil 200 pescadores y acuacultores”.

Trabajos de Flota en pesca de Sinaloa. Víctor Hugo Olivas/ EL DEBATE

¿Cuántos se benefician en Sinaloa?

“Son 35 mil apoyos de 7 mil 200 pesos, que suman alrededor de 252 millones de pesos. Es un programa directo al pescador, y ahí está el padrón. Todo es trasparente, sin ningún interés político. El padrón se revisó, y se ha ido depurando a fin de que el apoyo llegue a quien realmente lo requiere”.

La inspección y vigilancia han sido muy cuestionadas en esta Administración, ¿qué dice?

“La inspección y vigilancia en las costas aún es un reto, pero se trabaja para atender las denuncias de pescadores, y son muchas. Se atienden y se han logrado detenciones. No obstante, se ha vuelto un tema de seguridad nacional, ya que en el furtivismo se ha detectado a grupos del crimen organizado, y la vigilancia va a pasar a manos de Secretaría de Marina (Semar). Ya se trabaja en la transición. Los legisladores ya trabajan en las modificaciones a la ley para que la Secretaría de Marina tome el mando total. Hoy se acaban de integrar 35 oficiales de la Marina. La idea es tener habilitados a 131 para que acompañen a los oficiales de Conapesca. Van a trabajar a la par, como espejos marinos y oficiales de Conapesca. De momento se trabaja con Semar, pero al final tendrán toda la inspección y vigilancia”.

Flota en espera de labores. EL DEBATE

¿Hay muchas quejas de la falta de vigilancia?

“Sí las hay, y se trabaja, pero también la pandemia impidió avanzar en integrar mas oficiales”.

¿Cuál fue a producción de camarón de los últimos años?

“En la temporada 2017-2018 fue de 53 mil 500 toneladas de camarón. En el periodo 2018-2019 fue de 52 mil 988 toneladas del crustáceo. Mientras la temporada que acaba de pasar, 2019-2020, fue de 47 mi 644 toneladas. Tuvo una disminución de más de 4 mil toneladas”.

¿Qué factores influyen para esta caída en la producción?

“Hay varios factores, pero pueden ser que no hay total trasparencia de lo que se captura y lo que se reporta. Hay mucha producción que no se contabiliza y se expende directamente a negocios. No se trata de unos kilos, pueden ser toneladas. Pero ya se trabaja para regular y trasparentar cada kilo del crustáceo que se captura”.

¿El furtivismo es otro factor?

“Como explicaba, es un tema serio y que se está atendiendo”.

¿Ya se hacen muestreos?

“Sí, Inapesca trabaja en ello, y en su momento se darán a conocer”.

