"No es fácil seguir en el mercado por 70 años": locatario del Pino Suárez en Mazatlán

Sinaloa.- Óscar Ricardo Lizárraga Ramos, es uno de los locatarios con más trayectoria en el mercado Pino Suárez en Mazatlán.

Ricardo, como lo conocen todos sus compañeros, tiene 70 años como locatario en el referido lugar. Actualmente cuenta con 82 años de edad. Ricardo usa lentes para sacar bien sus cuentas al momento de atender a su clientela.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Su forma de vestir es formal, pues aún conserva el ideal de que un comerciante siempre tiene que vestirse de buena manera para recibir a todas las personas que llegan a su local.

Leer más: Prohíben ingreso de músicos a panteones de Mazatlán en Día de las Madres

La gran central

El comerciante recordó que en sus inicios, había mucha clientela, pues el Pino Suárez era la única central de abastos.

En esos años no había tanta competencia. Además, todos los comercios estaban desordenados, es decir, no había secciones como en la actualidad, donde se puede encontrar un pasillo de carnicerías, fruterías, pollerías, entre otros. Algunos locatarios que iniciaron con él ya vendieron sus negocios.

Ricardo dijo que en el mercado se han instalado diversos comercios de artesanías. Hace 70 años, en el lugar donde se tienen los locales de las artesanías, había una explanada. Llegaban personas de diferentes comunidades para ofrecer gallinas, huevos, cerdos, chicharrón, nopales y una diversidad de productos de los pueblos.

Historia

Ricardo Lizárraga es originario de la comunidad de El Verde, Concordia. No quiso estudiar, es por eso que se dedicó a trabajar en el negocio de su padre. “Antes se tenía la costumbre de que si no estudiábamos, se tenía que trabajar y aquí estoy, gracias a Dios no me ha ido mal”, dice.

Cambios

El locatario recordó que el mercado ha registrado diversos cambios. La central de abastos ha tenido remodelaciones y la gente que llega de otras partes de la República Mexicana le dicen que es el mejor que tiene todo México. En sus inicios, el mercado no tenía piso.

Ricardo confía en que la central de abastos conserve su historia y estructura, y solamente se rehabilite. Aseguró que no quieren que el lugar pierda su verdadera esencia.

Leer más: ¡Cuidado! los alacranes comienzan a salir de sus madrigueras

El 5 de Mayo, el mercado Pino Suárez cumplió 122 años de existencia, pero este es el segundo año en el que se festeja de manera diferente debido a la contingencia sanitaria del Covid-19, el señor Lizárraga comentó que aunque no se realicen fiestas, ellos se encuentran contentos de ser testigos de un nuevo aniversario.

Esperan que el próximo año la situación de la pandemia esté mejorada para celebrar con música en vivo. Ricardo tiene la esperanza de que sus hijos y nietos puedan trabajar en el negocio para que se convierta en un legado familiar, así como él, que heredó el negocio de su padre.