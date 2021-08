"No estábamos preparados": Tesorera de Escuinapa lamenta no poder apoyar a trabajadores que han enfermado de Covid-19

Escuinapa.- Con la expresión de “no estábamos preparados para hacer frente a esta enfermedad”, Ileana Margarita Barrón Aguilar lamentó el no poder apoyar al 100 por ciento a los trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa en sus tratamientos para combatir los contagios de Covid-19.

La tesorera municipal reconoció que el que el municipio no esté cubriendo en su totalidad los tratamientos médicos para hacer frente al Covid-19, ha generado inconformidad en los trabajadores del Ayuntamiento de Escuinapa.

“Sé que hay mucha inconformidad en los trabajadores sobre el tema de Covid-19, pero si quiero hacer una aclaración, a lo mejor no les hemos apoyado con el 100 por ciento, pero sí hay estudios que se han autorizado, medicamentos que se les han comprado, solo, solos no los hemos dejado, no les hemos apoyado como ellos quisieran pero lamentablemente es la situación que se vive en todo el país con el tema de la pandemia”, expresó Barrón Aguilar.

Justificó que la situación del Covid-19 no solo ha trastocado a los municipios, también se han visto afectadas las diferentes instituciones de salud que se han visto colapsadas y han afectado en la atención médica de sus derechohabientes.

“Yo me enfocó en algo, los trabajadores del municipio nunca han estado con servicios médicos y viendo que tan mal que estamos, por ejemplo yo que soy trabajadora de la Secretaría de Salud que tengo ISSSTE si en estos momentos yo me enfermo, yo no tengo servicios médicos porque creo que se hizo Covid-19 (Climita del ISSSTE Mazatlán) y no te cumplen como debe ser y si ocupo un estudio tengo que moverme por mi cuenta para poderlo hacer y todos estamos en esa misma condición, no solamente los empleados del Ayuntamiento, creo que somos todos los que contamos con una seguridad social”, expresó.

Dijo que no tiene registro de cuántos trabajadores han resultado enfermos de Covid-19, pero quienes se han acercado sí les han dado una respuesta, no con todo, no con mucho, pero sí en la manera en la que han podido.

“Sé que se gasta mucho y un montón cuando esta enfermedad te pega de manera severa por el oxígeno y los medicamentos como la enoxaparina. Yo lamento no poder apoyar más a los trabajadores del Ayuntamiento, al igual que el presidente municipal (Emmett Soto) él me dice ¿Cómo le hacemos? La verdad que está desesperado, pero lamentablemente tampoco hemos recibido respuesta de apoyo”, enfatizó la tesorera municipal.

Finalizó diciendo: “La verdad que no estábamos (autoridad municipal) preparados para hacer frente a esta pandemia de covid-19, porque no tenemos recursos y dinero extra no tenemos, porque venimos arrastrando una crisis económica desde el año pasado que dieron inicio con la reducción de participaciones federales en la actualidad recibimos de 7 a 8 millones de pesos, cuando en años pasado el municipio percibía hasta 12 millones de pesos”.