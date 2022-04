No existe evidencia de que policías hayan "levantado" a tres hombres de Nuevo León en Mazatlán

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha descartó por completo que policías estatales hayan privado ilegalmente de la libertad a tres turistas de Nuevo León hecho presuntamente ocurrido en el fraccionamiento Sábalo Country en Mazatlán, el sábado 16 de abril.

De acuerdo a los hechos, las víctimas se encontraban en un condominio cuando llegaron elementos de una patrulla y también civiles armados y se los llevaron, encontrándose desaparecidos desde ese momento.

“No existe ninguna evidencia, para nada, de que anden levantando gente los policías estatales no se quien les informó, no puede haber, no tienen ninguna evidencia del caso y los policías estatales no andan levantando gente no hay absolutamente nada”, refirió Rubén Rocha.

En la mesa de seguridad se ha tratado el caso y se ha planteado la presunta participación de la Policía Municipal, pero tampoco se tiene evidencia de eso, pero la estatal no tiene nada que ver reiteró el mandatario.

Dijo que no se puede culpar a alguien si no existe evidencia. Tampoco se tiene información de que haya sido una patrulla clonada. Se dice de los policías porque eso fue porque lo informó un familiar, pero no se tiene nada porque no existen cámaras, no hay ninguna evidencia salvo que alguien haya tomado video.