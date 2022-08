No habrá obras para ciudadanos que no paguen servicios, advierte alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que no habrá obras para quienes no paguen servicios.

“Ocupamos de que el pueblo se ponga la camiseta bien puesta, seguimos haciendo mucha obra pública, pero hay mucha gente que no paga el impuesto predial, fíjense bien, ya no vamos a pavimentar calles que no estén 100 por ciento corrientes los vecinos que van hacer beneficiados si no está pagado el predial y si no está pagada el agua”, comentó el presidente durante una entrega de becas en la cancha German Evers.

El Químico Benítez aseveró que el único recurso que recibe la ciudad para realizar obra pública es la que se paga en el impuesto predial.

“A veces la gente exige y tiene más de 5 años que no paga su impuesto y esa gente no se la merece, por eso cambiamos la estrategia, el pueblo tiene que jalar, sale más caro pagar un ochito de cerveza que pagar el agua. ¿Se les hace justo que prefieran gastar en un ocho de cerveza en ves de pagar el agua que es vital para toda la familia?, apriétenles las tuercas a sus esposos”, dijo el Químico.

Benítez Torres se comprometió a invertir los impuestos de los ciudadanos en mejoras de las colonias. Aseguró que han cuidado los recursos que son del pueblo.

No es la primera vez que el alcalde menciona que la ciudadanía prefiere pagar cerveza antes que los servicios públicos.