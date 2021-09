No habrá recuperación por pandemia Covid-19 en Sinaloa, si acciones no pasan por escuelas: Sepyc

Sinaloa.- No habrá recuperación posible en Sinaloa, tras los efectos de la pandemia del Covid-19, si las acciones de recuperación no pasan por las escuelas, afirmó Juan Alfonso Mejía López, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), al entregar apoyos a 17 instituciones educativas de Mazatlán.

La entrega de mesas, sillas, butacas, pintura, impermeabilizante y equipos de cómputo, fue en la Escuela Primaria “Niños Héroes”, en la colonia Mazatlán II, la tarde de este viernes.

Durante su participación al micrófono, Mejía López destacó lo importante que es apoyar al sector educativo en estos tiempos de pandemia y de que intentan retomar las clases presenciales con todas las medidas sanitarias posibles.

“Si alguna vez el pueblo entero de Sinaloa piensa recuperarse de esta pandemia, y que estoy seguro que lo hará, no me cabe la menor duda que no habrá recuperación posible si no pasa por las escuelas, quieren pensar en la recuperación, comencemos por las escuelas, y para pasar por las escuelas, no puedes dejar de lado a sus maestros, los tienes que abrazar”, recalcó Mejía López.

Entrega de mesas, sillas, butacas, pintura, impermeabilizante y equipos de cómputo | Fto: Sergio Pérez/ Debate

Recordó que ya una maestra antes le dijo que cuando les llevan apoyos como éstos (mobiliario, equipos, pintura), aunque no resuelvan todos los problemas, se sienten que los voltean a ver, que no son ignorados.

Destacó su mayor reconocimiento y admiración a los maestros, que no se dan por vencidos. En la ceremonia se hizo entrega simbólica de los materiales a los representantes de cuatro escuelas, la secundaria “Venustiano Carranza”, la secundaria “Ignacio Zaragoza”, la Telescundaria 27 y la primaria anfitriona del evento, la “Niños Héroes”.

Juan Carlos Zambrano Osuna, director de dicha primaria, dijo que los materiales recibidos contribuirán a la mejora del servicio educativo.

Irma Tirado Sandoval, subsecretaria de Vinculación de la SEPyC, destacó que se ha hecho un gran esfuerzo, por parte de la SEPyC, de Mejía López y su equipo, en estos tiempos de pandemia, para poder lograr tener una alternativa para los hijos, en este momento tan importante (por la pandemia), en una generación que vive un impacto fuerte.

También dijo reconocer a los maestros y papás por el esfuerzo que ellos hacen. Previo al evento, Mejía López dijo que están tratando de dar clases presenciales, con las medidas anti-Covid, en mil 363 escuelas, de más o menos 5 mil 200 que hay en todo el estado.