No hay acuerdo entre Químico Benítez y el PAS en Mazatlán, dice Cuén Ojeda

Sinaloa.- El presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda señaló que hasta ayer no hay ningún acuerdo entre su partido y el alcalde Luis Guillermo "Químico" Benítez para llevar la orden de los funcionarios para la próxima administración en Mazatlán, Sinaloa

"La relación con el Químico hasta el día de hoy ha sido buena a secas", dijo Héctor Melesio Cuén Ojeda en una conferencia de prensa.

Cuén Ojeda detalló que hay un convenio firmado por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y por Citlali Hernández, secretaria general de Morena.

En el caso de Mazatlán lo dejaron fuera, pues el Químico tenía que reelegirse por su mismo partido aunque cobijado por el PAS. Aseveró que la política es de acuerdos y por eso se realizó una alianza.

"En Concordia, Rosario, Escuinapa, Mazatlán, aquí nos tocaba la presidencia pero le dimos la oportunidad al Químico y como le tocaba el sindico procurador a Morena también lo agarró, de tal manera que le dimos la oportunidad y ahora no sabemos porque tenemos ese tipo de problemas, espero que se solucionen en el cabildo", reveló Cuén.

Destacó que aunque la sala de Guadalajara les dió 48 horas para nombrar otro candidato por el PAS cuando se dió el conflicto de la alianza.

Sin embargo Cuén asegura que la rechazaron y estaban dispuestos apoyar al Químico Benítez pues ellos si tienen valores y principios, después ganaron en la sala y se pactó coalición PAS y Morena.

"Llegará el primero de noviembre y hasta entonces van a tener respuestas, si no nos dan un cargo no pasa nada aunque eso no es lo que está firmado, nosotros vamos a seguir trabajando desde donde nos encontremos", expresó Héctor Melesio Cuén.

El convenio que se firmó dice habrá inclusión en las dos fuerzas es lo que está firmado.