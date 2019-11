No hay denuncias por amenazas del narco a expendios de Mazatlán, revelan

Mazatlán.- Federico Rivas Valdés, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, habló sobre algunos de los supuestos hechos ocurridos en el puerto, ya que menciona que las redes sociales solamente son utilizadas para crear pánico en las personas, para llenar de miedo la ciudad.

Nada oficial

Con el tema relacionado de las supuestas amenazas a comerciantes de depósitos de cerveza, el funcionario comentó que hasta el momento no se ha tenido reporte ni denuncia de este asunto.

“Las quejas y denuncias que se hacen en diferentes redes sociales en donde comentan que un grupo armado amenaza a encargados de locales de venta de cerveza para que cierren temprano, estos medios no son oficiales, por lo que no se puede hacer caso a falsas denuncias, si fueran ciertas entonces esas personas deberían de denunciar pero no lo hacen, por tal motivo nosotros no podemos empezar una investigación si no sabemos lo que en realidad esta pasando”, expresó.

Una de las recomendaciones que dio fue de que todos los locales pusieran sistemas de seguridad de circuito cerrado para así cuando llegara a pasar un asunto referente a un asalto o amenaza tener todo gravado y sirvan como evidencia si se habrá alguna investigación en donde la Fiscalía General del Estado es la responsable.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

“Nosotros solo actuamos en ellos al momento, y en resguardar el área en algún que haya pasado un accidente o hecho doloso, que es lo que el ministerio público nos pide, en investigaciones es la fiscalía la que se encarga de esos hechos”, añadió Rivas Valdés.

El acercamiento

Aclaró que solo el 22 por ciento de las cámaras de vídeo vigilancia de C-4 son las que no funcionan, dando entender que el resto de las cámaras se encuentran funcionando y vigilando la ciudad.

“Este proceso de restauración de las cámaras dañadas es trabajo del Gobierno del Estado ya que Central de Comunicaciones es estatal, lo cual el coordinación con nosotros el área municipal, atendemos para dar una respuesta rápida a un hecho que ocurra”, recalcó el líder policiaco.

Otro tema del que habló fue el de los hechos de transito ocurridos el pasado domingo donde un menor de edad perdió la vida y dos mas resultaron lesionados al estrellarse con un camión urbano.

“Los jóvenes o las personas que andan de fiesta siguen mezclando el alcohol con el volante y desafortunadamente pasas situaciones que lamentar, además que siguen saltándose los alcoholímetros, lo que no puede ser, pues arriesgan la vida, cabe mencionar que se realizara reuniones con empresarios de bares y lugares de consumo de alcohol para que aquella persona que sea detectada con altos niveles de alcohol no permitirles el uso del su vehículo, llamar a un taxi o a nosotros para trasladarlo a su casa, preferible perder unos minutos de tiempo a lamentar una vida”, comentó Federico Rivas.

Foto: Raúl Briones/EL DEBATE

Lo bueno

Con respecto a las festividades expresó que se tuvo la participación de mas de 35 mil personas en todos los eventos, en visita a los panteones y callejoniada el cual recalcó que había terminado en saldo blanco, un color favorable para la difusión del turismo en el puerto.

Informó que la semana pasada se incorporaron a las filas de Seguridad Pública 70 policías más lo que reforzara la seguridad en el puerto.

Así mismo mencionó que tendrá acercamiento con las colonias en donde se presentan los mayores indices de delincuencia para así poder restablecer la paz en el puerto.

“Siempre vamos a tener trabajo, como primer respondiente en cualquier situación es inevitable que de la noche a la mañana se acabe la delincuencia, se trabaja constante, pero si no denuncian no nos enteramos, las redes sociales repito no son medios oficiales de información”, finalizó el jefe de la policía.