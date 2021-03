No hay nada claro, candidatura común "Va por Sinaloa" en Escuinapa sin concretar

Sinaloa.- Los comités estatales de PRI, PAN y PRD no han concretado un acuerdo sobre la candidatura común en Escuinapa, por lo que se vislumbra y existen muchas posibilidades que estos tres partidos vayan solos en el próximo periodo electoral.

José Luis Villagrana Olivares, aspirante a la presidencia municipal en conferencia de prensa informó que hay muchas posibilidades que en Escuinapa, Sinaloa, no se concrete esta alianza, por lo que él buscará su registro a la alcaldía en su partido Acción Nacional.

“Se ha comentado mucho las alianzas que se están haciendo entre el PRI, PAN y PRD, yo quiero decirles que las alianzas se han concretado únicamente para gobernador, diputados locales y federales, en el casos de los municipios aún no hay nada claro y es posible que vayamos solos, que cada partido lleve su candidato”, aclaró Villagrana Olivares.

Dijo que de manera personal está esperando la convocatoria de su partido Acción Nacional, porque aspira a registrarse para aparecer en la boleta en busca de la presidencia municipal de Escuinapa.

“Estoy preparado, estoy listo para una responsabilidad tan grande como es la presidencia municipal y hacerlo con responsabilidad que esto requiere”, expresó durante la conferencia.

Explicó que las dirigencias estatales están dialogando sobre la candidatura común, ya que solo se puede concretar en cuatro municipios y no saben si Escuinapa vaya en estos acuerdos, al parecer no, pero todavía no hay nada claro y oficial. A más tardar tendrán que salir a dar la noticia el próximo lunes, para que la gente esté informada sobre este tema.

“Que no se haya concretado la alianza no nos distrae, estamos trabajando todo los días en el proyecto, en fortalecerlo para llegara bien a la contienda electoral, ya sea juntos o solos como Acción Nacional”, señaló.

Finalizó diciendo que la alianza se concretó a nivel nacional con un solo objetivo, que es para tener mayoría en el Congreso de la Unión y ser un contra peso claro al gobierno de la república, que abandera Andrés Manuel López Obrador.