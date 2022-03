"No hay ni una aspirina", se quejan de desabasto en los hospitales de Mazatlán

Las familias que no cuentan con IMSS e Issste se registran al Insabi, pero desde que inició el actual programa sufren la escasez de medicinas y no todos pueden costearlo, pues tras el covid-19 se agravó el desabasto, indicó Guadalupe Tirado, usuaria del Insabi.

En la clínica del Issste, usuarios se quejan de la escasez de las medicinas para pacientes con artritis, males del corazón, hipertensión, diabetes e incluso para salud mental, indicó Carmen Alicia Lizárraga, que acudió por la medicina de su mamá y es la segunda vez que no puede surtir la receta. En esta unidad el problema es el retraso de los fármacos, cada semana llega el camión con medicinas, pero no son suficientes para los usuarios.

María Ofelia Ramírez tiene internado a su sobrino que tuvo un accidente vial y califica de muy buena la atención por parte de las enfermeras y médicos. El problema son las medicinas, que no hay, y esto no es culpa del personal del hospital, ellos cumplen con su función.

Hay personas que mueren porque no pueden sus familiares comprar sus medicinas , “aquí, cuando tenemos un enfermo internado, vemos estas injusticias, hay apoyo, solidaridad, pero no siempre es suficiente”, apuntó Osuna.

En el año 2020 cumplí 15 años como reportera de información general en El Debate de Mazatlán. En este tiempo me he especializado en las áreas educativas, salud y de gobierno. También laboré en la televisión en un canal local en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, trabajé en un periódico de una editorial a nivel nacional. En el último año de gobierno de Francisco Labastida, recibí el Premio Estatal de Periodismo sobre una serie de reportajes por contaminación. En el 2017 el Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria. He acudido a cursos y talleres sobre nuevas técnicas de periodismo de manera presencial y últimamente vía online. He entrevistado a los tres últimos presidentes de México.