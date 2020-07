No hay permiso para tocar en playas de Mazatlán: Músicos

Mazatlán, Sinaloa.- Hasta hoy, los trabajadores de la música de Mazatlán carecen de permisos para ofrecer sus servicios, ni siquiera en las playas, aseguró el secretario general del Sindicato de Músicos, Marco Antonio Gordoa Obeso.

Aseguró que pese a la apertura de las áreas de bañistas desde hace dos semanas, los "filarmónicos" no se han beneficiado en nada, pues no hay autorización para trabajar por parte de Oficialía Mayor y la Subdirección de Comercio.

Hasta ayer, aseguró, no hay un comunicado oficial de las autoridades municipales que aseguren que los trabajadores de la música pueden regresar a sus actividades.

En ninguna parte se puede tocar ahorita, no hay permisos, así me dijeron en Oficialía Mayor, y pues no hay nada oficial hasta el momento que señale que los músicos se reincorporen a sus trabajos