No le den pequeñeces a Santa María, es más lo que le está dando a Sinaloa, señalan comuneros

Sinaloa.- La reubicación del nuevo poblado de Santa María sigue siendo un tema de gran polémica, así quedó de manifiesto durante la reunión que sostuvieron autoridades estatales y comuneros de este poblado enclavado en la sierra rosarense y que será afectado por la construcción de esta obra hidráulica esperada por décadas en el sur de Sinaloa.

Las instalaciones del museo de Lola Beltrán fue la sede en donde arribaron los comuneros y autoridades estatales que eran representadas por Joel Boucieguez Lizárraga y Noé Heredia Ayón, director de vivienda, en punto de las 11:00 horas del miércoles.

El objetivo principal de esta reunión fue de parte de las autoridades fue hacer la presentación formal de la maqueta de edificación de las primeras 58 casas del nuevo poblado de Santa María. Proyecto que no fue bien recibido por los comuneros.

“Llevamos más de seis meses en lo mismo, con el tema de la reubicación y no se ve ningún avance, nosotros queremos tener la certeza de que nuestras casas serán construidas con cimientos y material de construcción de buena calidad, que lo que será nuestro nuevo hogar no se nos vaya a caer encima. No queremos casas de infonavit”, expresó uno de los comuneros.

Las principales inconformidades planteadas por los diferentes comuneros fue principalmente la calidad con la que será construida su viviendas, que se les garantice el abastecimiento de agua potable y que se haga la reubicación de sus espacios con riqueza histórica como lo es la iglesia, la casa comunal, los espacios educativo y las unidades de salud.

“No le den pequeñeces a Santa María, es más lo que le está dando al estado, tenemos más de seis meses discutiendo el tema de la reubicación y seguimos en las misas”; expresó otro de los comuneros.

Una de las mujeres de edad avanzada con voz firme expresó; “Somos gente humilde, indígenas si usted quiere, pero valemos y nosotros les exigimos que garanticen la seguridad de nuestro pueblo, queremos que nuestra iglesia y nuestras viviendas sean trasladadas al nuevo pueblo adobe por adobe, estamos dejando lo que más amamos, lo que nos heredaron nuestros padres”.

Noé Heredia Ayón, director de vivienda informó que se quiere empezar de manera inmediata, con la reubicación, pero el retraso se debe a la participación de los comuneros. El constructor puede iniciar ya, porque en la zona de reubicación ya se cuenta con plataforma, la obra hidráulica en un 50 por ciento al tener todos los servicios públicos, ya que es un tema que se viene trabajando desde 2017.

“Lo que sucede es que son 300 comuneros y son 120 los que demandan viviendas, todos piensan diferente en función de eso trataremos de sacar lo mejor, finalmente es para el beneficio de ellos, estamos buscando cómo coincidir con la mayoría sobre el nuevo centro poblacional de Santa María”, mencionó.

Dijo que es imposible que la iglesia sea reubicada como lo están solicitando, ya que está construida con adobes y al momento de remover se van afectar. Solo se podrá mover y trasladar las tejas, los carrizos, los maderos, los santos y lo más que se pueda mover de valor histórico.

Comentó que el proyecto se tiene de una manera muy clara, las decisiones tomadas fueron desde hace más de tres meses, todo está autorizado para su ejecución.

“Las viviendas que se están planteando no tienen nada que ver con La Picachos, En la Santa María estamos con alturas de 3 metros de techo, estamos en los 90 metros cuadrados de construcción por encima de la media, y en un lote de 20 por 40 en 800 metros cuadrados, que deja un pórtico de 3 por 3, se aprovecha la altura del lugar al estar 200 metros más alto del lugar que ellos estaban”, explicó.

Finalizó que se tiene el proyecto de construir 58 viviendas en la primera etapa y se contempla 60 más, el costo real de estas viviendas asciende a los 500 mil pesos.