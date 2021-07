"No me voy hasta que me lleve a mi esposa", dice Humberto afuera de hospital de Mazatlán

Sinaloa.- "No me voy hasta que me lleve a mi esposa", aseguró Humberto Molina mientras se mece en la hamaca que colgó en dos árboles frente al Hospital General de Mazatlán.

Con la mirada hacia la entrada del nosocomio y oído atento por si lo llama la trabajadora social o enfermera para dar información sobre su esposa Erika, quien tras dar positivo a Covid-19, dejaron su pueblo Teodoro Beltrán, Rosario para ser ingresada al hospital y "yo mantener aquí afuera", resaltó que ya son doce días y la poca comunicación que han tenido es a través de cartas, en las últimas su ánimo es el mejor y confía que pronto la den de alta.

Así como está familia hay 40 más, que acampan frente al nosocomio a la espera de que se recuperan sus enfermos.

Padecen las altas temperatura, lluvia, hambre ya no siempre pueden comer. Aseguran que la atención que reciben los pacientes es buena por parte de médicos, enfermeras y trabajadoras sociales, lo difícil es comprar las medicinas.

El patronato del hospital general de Mazatlán, instaló una lona para que las familias se puedan refugiar del sol y lluvia, en especial los que vienen de comunidades de los municipios del sur.

