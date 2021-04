No mejoran condiciones para familiares afuera de hospitales en Mazatlán

Sinaloa.- Los familiares de pacientes Covid-19, accidentados y otras patologías sufren la enfermedad de sus seres queridos en Mazatlán, la angustia de la falta de medicamentos y estar expuestos afuera del hospital a las condiciones climáticas. Asimismo, a contagiarse del virus, pero se mantienen ahí pendientes de la salud de sus enfermos.

Un repunte

La demanda de atención se ha incrementado en los últimos días. La explanada del hospital general está llena de familiares de pacientes internados.

Sentados en sillas, botes, piedras y el suelo, están atentos a cómo evolucionan los enfermos.

Magdalena Esparza tiene internada su mamá por Covid-19 desde hace cinco días, y aunque su estado de salud es delicado, como le ha explicado el médico, no pierde la esperanza de que se recupere.

Vienen de un pueblo del municipio de Rosario y ha sido muy difícil para ella desde el traslado al hospital general de Mazatlán y estar las 24 horas afuera de la institución.

Francisca Carrillo tiene 26 días de pernoctar frente al nosocomio ya que tiene hospitalizado a su hijo de 17 años, quien sufrió un accidente de motocicleta y está delicado de salud. Está programado para ser operado el próximo jueves. Vienen de Chametla.

Explica que han sido días difíciles, en los que no siempre comen, pues en ocasiones prefieren adquirir la medicina. Además, no hay dónde comprar comida. En ocasiones, particulares o instituciones les reparten alimentos, pero no siempre alcanzan.

Medicamentos

Noelia Sánchez internó a su padre por complicaciones de males crónicos. Le surgieron úlceras que requieren de atención especializada y lo trajo de emergencia desde el municipio de Rosario.

Asimismo, hay ocho familias de pacientes Covid-19. Tres de ellos se refiere que están delicados, pero compran las medicinas que les indican sin importar que cuenten mil 200, 3 mil pesos y hasta más.

El llamado de los usuarios a directivos es que ya les permitan pasar la noche al interior del hospital, pues están cansados de pernoctar a la intemperie, sentados en el suelo o sobre la banqueta.