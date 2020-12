No repuntan las ventas para comerciantes de playa de Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Después de la reactivación turística en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, las ventas no han sido buenas para los comerciantes de playa.

Los vendedores de Mazatlán esperaban mejorar la situación, después del confinamiento, pero no se han podido recuperar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Durante 100 días dejaron de trabajar, por lo que tuvieron que pedir créditos, pues no podían llevar el sustento a sus hogares. Estaban atados de manos.

Los comerciantes señalaron que los turistas que asisten a la ciudad solo traen para las comidas y el hospedaje, son pocos los que compran algún souvenir de recuerdo.

Los artículos más vendidos son los llaveros y algunos gorros para niños.

Aunque se vende poco, los comerciantes asisten a sus puestos. Aseguraron que lo poco que vendan es bueno.

Algunos tienen que pagar deudas y llevar dinero para mantener a sus familias.

Esperan que las ventas repunten después del 18 de diciembre con el inicio de las vacaciones de invierno.

“Es difícil la situación que atravesamos”: Víctor Manuel Páez, vendedor

"No han repuntado las ventas, la situación que atravesamos es muy difícil. Hay días que sí se observa mucha gente, pero son locales, y el local no compra nada, ellos solo vienen a correr, a patinar. Los turistas que asisten a Mazatlán, la verdad gastan muy poco.

Nosotros estamos esperando con ansias las fechas de del 16 de diciembre en adelante.

Tenemos la esperanza que después de la quincena lleguen muchos ‘paisas’ del otro lado, ellos también nos compran artesanías, y uno que otro recuerdito. También esperemos que no nos cierren los estados del norte.

Aquí nos visitan muchos turistas de Chihuahua y Durango. La falta de turistas de esos estados nos afectó, porque ellos eran de los que más nos consumían.

Solo nos queda esperar los próximos días, yo confío en que nos vaya mejor. Vamos a seguir trabajando porque no nos queda de otra.

Yo creo que en los últimos días de diciembre nos podemos alivianar, por lo mismo no incrementamos los precios, para poder vender. Así los vamos a dejar", manifestó el vendedor Víctor Manuel Paéz.

Manuel Páez, vendedor. Foto: Debate

“Estamos en crisis y sin apoyos de la autoridad”: Sergio Páez, comerciante

"Las ventas están muy tranquilas. Sí se ve gente, pero como dice el dicho, hay mucho ruido y poca nuez. Pero por lo menos tenemos para el gasto. Nosotros no vamos a a dejar de vender, lo poco que nos caiga es bueno.

Estamos como las garzas, comiendo poquito, porque no tenemos para más. Además de pagar deudas que nos dejó esta pandemia, tenemos que sacar para los permisos. Hay días en los que de plano no vendemos nada.

El deseo que tenemos es que después del 18 de diciembre llegue más turismo y se mejore un poco esto.

Nosotros estuvimos 100 días sin trabajar. Antes de que nos corrieran las autoridades, nosotros decidimos irnos a casa, porque de plano no vendíamos nada, no había nadie en las playas, no nos costeaba venir.

Ni nosotros sabemos cómo le hicimos para mantenernos todos esos días, haciendo circo y malabares. Desgraciadamente, nosotros no tuvimos apoyo de ninguna de las autoridades. Aquí cada quién se rasca con sus propias uñas, nada más nos queda esperar a que llegue más gente y nos compre", expresó el comerciante Sergio Páez.

Sergio Páez, comerciante. Foto: Debate

“Apenas sacamos para medio comer”: Jorge Martínez, comerciante

"No nos ha ido bien. El día 1 de julio se hizo la famosa reapertura turística, pero los visitantes que llegan a Mazatlán no gastan como en otros años, y nosotros entendemos que es por la pandemia.

Se observa a mucha gente, pero solo vienen a despejarse un poco después de tanto encierro. La gente gasta muy poco, lo que compran es un llavero, solo por el símbolo de un recuerdo. Nosotros estuvimos atados de manos durante cuatro meses, apenas y salíamos de gastos.

Algunos tuvimos que pedir prestado para darle de comer a nuestras familias, y ahora tenemos que trabajar para pagar deudas.

Esperamos que los casos activos de Covid-19 disminuyan, porque de esta manera llegarán más familias a la ciudad, y es lo que nosotros buscamos, que lleguen los paisanos del otro lado, (pues) también ellos consumen.

Confiamos en que las vacaciones de invierno, sobre todo en Navidad y Año Nuevo sean buenas para nosotros.

Yo invito a la gente a que compre artículos que vendemos nosotros y eso regale en Navidad, así pueden ayudar a las familias que dependemos de esta actividad", expuso el comerciante Jorge Martínez.