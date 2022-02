“No saben lo que cuesta viajar”, dice alcalde de Mazatlán ante críticas por gastos

Sinaloa.- Ante el cuestionamiento del costo del viaje a Guanajuato, el alcalde dijo que es una cifra que le da risa. “Vamos un grupo de 10 personas, ni siquiera en carro privado nos sale más barato. No sé si sea falso, pero si no han viajado, no saben lo que cuesta viajar. Es visible el señalamiento, a mí me causa risa”, sostuvo Luis Guillermo Benítez.

“El Químico” viajó en su propio auto y no en el del Ayuntamiento, con el fin de bajar los costos. Agregó que el recurso está bien gastado porque se van a traer beneficios a Mazatlán. El munícipe visitó la ciudad de León del 19 al 21 de enero. Esto le costó a la comuna 110 mil pesos, de acuerdo con datos de la cuenta pública de enero del Ayuntamiento.

En ese viaje, “El Químico” estuvo acompañado del director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo; el titular de la Sedectur, Ricardo Velarde; Astrid Macías, de Capta, y la directora de Relaciones Públicas, Jazmín Miñón Félix, entre otros colaboradores.

Benítez anunció que se trajo proyectos de intercambio, como el que Mazatlán y Guanajuato sumarán esfuerzos para la creación de un corredor económico y cultural, que incluye a este destino de playa y a las ciudades de León, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Miguel Allende.