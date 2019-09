No saldrá a tiempo el 40 por ciento de la flota camaronera

Mazatlán, Sinaloa.- Debido a la incertidumbre por la que atraviesa el sector pesquero por la solicitud del precio especial al diesel marino, que no ha obtenido respuesta de las autoridades federales, casi el 10 por ciento de la flota camaronera de Mazatlán se encuentra en riesgo de no salir a las capturas.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, aseguró que alrededor del 40 por ciento de la flota (que integran aproximadamente 500 embarcaciones) no zarpará a tiempo, mientras que un 8 por ciento no saldrá a pescar, pues no le apostará a la nueva temporada si el costo del combustible sigue igual (por arriba de los 22 pesos).

El empresario reiteró que el Gobierno Federal no ha dado respuesta a la necesidad vital que tiene el sector respecto a la disminución del precio del energético.

Comentó que se les ha informado sobre reuniones que mantiene Sader con Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el fin de darles una respuesta pronta.

“Desafortunadamente, estamos al cuarto para las 12. Estamos a 14 días de iniciar con las salidas vía lastre del puerto y a 15 días del inicio de la temporada camaronera”, señaló el líder pesquero.

Respuesta

Lizárraga Manjarrez dijo que aunque se tuviese la intención de salir vía lastre de Mazatlán, la planta de Pemex del puerto no tiene la capacidad de guardar tanto diesel para poder avituallar al mismo tiempo a toda la flota.

Por lo que los pocos días que quedan no serán suficientes para cargar el total de las embarcaciones que hay en Mazatlán, que representan alrededor del 50por ciento de la flota camaronera del país.

Sin embargo, aceptó que algunas sociedades cooperativas ya iniciaron con cargas de combustible, pero la mayoría no tendrá la oportunidad de hacerlo con anticipación sin tener una respuesta a la disminución de su costo.