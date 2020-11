No se ejerce violencia de género en el municipio de Escuinapa: Emmett Soto

Escuinapa.- Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa aseguró que su administración no ha ejercido violencia de género, que han sido muy respetuosos con las mujeres que laboran en las diferentes instancias de gobierno y que la denuncia interpuesta por la síndica procuradora, Olivia Santibáñez Domínguez se debe a que no se ha accedido a aumentarle el salario a su personal.

El pasado 02 de octubre, la síndica procurador interpuso una denuncia por violencia de política y de género, ante el Tribunal Electoral de Sinaloa, asegurando que desde que inició la actual administración no le han permitido ejercer su labor de fiscalizar la aplicación de los recurso públicos, que ha sido víctima de represión y que su personal ha sido restringido y reducción de su salario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En entrevista con Emmett Soto Grave, presidente municipal, dentro del marco de los 16 dìas de activismo para erradicar la violencia de género en el municipio, se defendió diciendo que es un hombre respetuoso de la mujer y que el origen de esta demanda por parte de la sindica procuradora se debe a que se le ha negado el aumento de salario a su personal.

“No hay violencia de género, no existe, aquí en el municipio estamos trabajando con respeto a las mujeres, el tema que ella dice (sindica) es porque no se le quieren incrementar sueldos a sus trabajadores, nadie nos hemos aumentado, si eso es violencia de género, pues todos estamos violentados, porque los recursos debemos cuidarlo y no le hemos incrementado los sueldo a nadie, todos estamos con un sueldo bajo desde que entramos. Pero el tema de violencia de género no existe, no hay elementos, no hay evidencias de ello, así que por lo tanto es algo que no nos preocupa para nada”, expresó el mandatario municipal.

Comentó que no han tenido acercamiento con la síndica, ya que serán las instituciones correspondientes quienes dictaminen sobre esta denuncia.

“Honestamente no hemos tenido acercamiento con la síndica, tengo rato que no veo, no ha venido a trabajar desde hace más de un año, ha faltado mucho tiempo, dejo de venir cerca de 6 u 8 meses, creo que por temas de salud; fuimos permisivos y respetuosos, jamás hemos estado encima de ella, todo lo contrario estuvimos pendiente de su salud, por eso me extraña su comportamiento”, enfatizó.

Soto Grave dijo que en el caso de la agente de policía la investigación está bajo el Órgano Interno de Control y el Ministerio Público, quienes serán las instancias de dictaminar sobre este caso. Pero como alcalde dijo reprobar tajantemente todo tipo de violencia en contra de las mujeres.