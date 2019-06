No sé en qué momento perdimos al Químico: Bojórquez

Mazatlán, Sinaloa.- “El alcalde me levantaba la mano y decía ‘esta mujer no me dejará robar ni un centavo o lápiz’”, recordó Elsa Bojórquez, Síndica Procuradora, cuando el alcalde Luis Guillermo “Químico” Benitez la presentaba en campaña.

“(Ahora), no sé en qué momento perdimos al Químico, y ahora por hacer mi trabajo me descalifica; pero, nada va a impedir fiscalizar a él y a todos los funcionarios”, advirtió la funcionaria durante una entrevista.

Dice que cuando Benítez Torres la invitó a sumarse al equipo ella aceptó para cuidar cada peso del municipio, pero le dejó en claro que iba a hacer su trabajo como lo marca la ley; asimismo, siguiendo la indicación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En ese momento dijo estar de acuerdo, pero al asumir su cargo empezó a cambiar.

La cuarta transformación es cumplir con la misión encomendada y la transparencia, refirió.

Auditoría

La síndica procuradora aceptó que la auditoría que se hizo al Instituto de Cultura ya concluyó.

Hay 19 observaciones que este día se harán públicas, tras entregar los resultados a la directora de Cultura, Marsol Quiñones.

Se le insistió para que adelantara un poco sobre la auditoría, pero dejó claro que hasta que entregue a la autoridad se hará público.

En este mismo tema se cuestionó al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien aseguró que aún no tenía resultados de la auditoría. No saldrá nada porque todo se ha manejado con transparencia.

El mandatario dijo encontrarán que se gasto más en el Carnaval, pero esto se debe a que la mayoría de los eventos fueron gratuitos. Habrá que esperar resultados y luego dará su opinión.