No se repetirá lo del 2018: Labastida Ochoa

Mazatlán, Sinaloa.- El efecto que generó Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018, no se volverá a repetir porque no aparecerá en las boletas del 6 de junio, aseguró el ex Gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa.

En una visita que realizó el político al puerto de Mazatlán, reconoció, los problemas por los que atraviesa el país repercutirá en los resultados que tendrá Morena en la próxima jornada electoral, que en esta ocasión realiza alianza con el Partido Sinaloense.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El PAS y su Presidente, Héctor Melesio Cuén Ojeda, precisó que lejos de beneficiar al partido de López Obrador, lo afectara debido a que hay antecedentes no tan buenos del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En su momento, cuando Andrés Manuel era candidato a la Presidencia de México, criticó a Cuen Ojeda a quien cuestionó del porque andaba regalando cientos de despensas a través de la palabras “quien pompó”.

Leer más: Se alista el alcalde Químico Benítez para dejar la presidencia de Mazatlán

El sector salud, indicó, ha sido otra cuestión que de igual manera podría afectar a Morena debido a que no estado a la altura de las dificultades que se han vivido en el país, como es el caso de la tardanza en la adquisición de vacunas para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Francisco Labastida durante su candidatura como presidente.

No obstante, comentó que el Presidente de México no ha tenido la culpa de la pandemia que genera el coronavirus en el país, ya que se trata de un problema a nivel mundial.

Lo ocurrido con la contingencia sanitaria en la República Mexicana, aseveró que tiene un costo, tanto por el número de desempleos que generó, así como el crecimiento de la pobreza, que afortunadamente no dañó tanto a Sinaloa.

Leer más: Diez camiones recolectores de basura en Mazatlán están en el taller

Como injustificable, calificó la campaña que el Movimiento de Regeneración Nacional ha venido realizando al asegurar que con recursos propios adquirirán vacunas contra el coronavirus.

Eso, lo de la campaña de adquirir vacunas contra el Covid-19 por parte de Morena, es injustificable, es un error, me parece que lo están haciendo mal, pues no se puede hacer campaña de las necesidades del pueblo.

Enrique Ochoa Reza y Francisco Labastida. Twitter

A casi un año de la pandemia en el país, precisó que Sinaloa tiene un gran futuro por su propia gente, que es considerada como trabajadora y siempre “echada pa delante”.

Tras el fracaso obtenido con la candidatura por parte del PRI a Presidente de México en el año 2000, indicó haber sido invitado a ser aspirante a senador, cargo que obtendría con el mayor porcentaje de votos en todo el país.

Durante su gestión, dijo haber contribuido en la realización de 3 leyes de importancia, además de haber trabajado mucho por México donde aprendió a corregir juicios.

El político, criticó al Partido Revolucionario Institucional al señalar que se encuentra “muy desigual”, pues sus principios, ideales, objetivos y plataforma han quedado de lado actualmente.

Labastida Ochoa, aseguró, la dirigencia del partido es mala y no se encuentra a la altura, ya que su titular solo piensa que los puestos a diputados plurinominales son para él y sus cuates.

No obstante, señaló, en Sinaloa el candidato a Gobernador, Mario Zamora es una carta fuerte para triunfar en las próximas votaciones al igual que los aspirantes a presidentes municipales y diputados locales.

Con 78 años de edad, el empresario, mencionó que no le da pena el continuar trabajando, ya que de ahí vive, a través de un despacho que mantiene en la Ciudad de México.

El personal que labora para la empresa de su propiedad, asevera que se encarga de hacer estudios de pre inversión o de inversión, que son muy demandados en el país.

Proyecto turístico El Faro, Mazatlán

En cuanto tiene tiempo, Labastida Ochoa, señala acudir a Sinaloa donde tiene gran parte de su familia, aunque tiene que regresar a la brevedad a la capital del país donde tiene que ganarse el pan de todos los días.

Francisco Labastida Ochoa fue candidato por parte del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de México en el año 2000, elecciones que ganó Vicente Fox Quezada.