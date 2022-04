"No solaparemos actos de corrupción": Diputado sobre caso de extorsión por empleados de Conapesca

Reprobamos enérgicamente el hecho. Le pedimos al comisionado de Conapesca que informe. Yo no le visto que salga a dar la cara con esa situación y nosotros, como Morena, como legisladores, no vamos a solapar nada que tenga que ver con actos de corrupción . Sin duda es una situación que tiene que merecer un castigo.

Mazatlán, Sinaloa.- El diputado local por el Distrito 23 y presidente de la Comisión de Pesca, Juan Carlos Patrón Rosales, mencionó que no se ha observado que el comisionado de la Conapesca dé la cara ante la situación que se vivió en Mazatlán luego de acusaciones en contra de empleados de la Conapesca por presunta extorsión y robo , pero que él no va a No solapar actos de corrupción.

