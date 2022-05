“No tenemos mucho qué celebrar este Día de las Madres”: Madre rastreadora en Mazatlán

Sinaloa.- Este 10 de mayo, muchas mamás son festejadas por sus hijos, esposos y demás familiares, pero en el caso de las madres pertenecientes a los colectivos de búsqueda, las cosas son por demás diferentes en Sinaloa. Tener a un hijo víctima de la desaparición forzada y no saber dónde se encuentra sepultado a lo largo y ancho del municipio, le dio un giro de 180 grados a su vida, y este día ya no hay mucho qué festejar.

¿Buen día, nos pudiera decir cuál es su nombre?

Yo soy María Esther.

¿Usted cuenta con un hijo desparecido, hace cuánto tiempo desapareció?

El cumple tres años el día 6 de mayo de que se fue y no regresó.

¿Nos puede platicar qué fue lo que pasó ese día, qué es lo que usted sabe de ese día de la desaparición de su hijo?

Pues lo único que sé es que iba a trabajar, pidió un Uber y se fue a su trabajo. El Uber interrumpió su marcha como a unas cuadras de su casa, donde él vivía con su familia, y desde ese momento no volvimos a saber nada de él.

¿Cuál es el nombre de su hijo y cuántos años tenía al momento de su desaparición?

Se llama Onofre R y tenía 44 años.

¿Desde hace cuánto tiempo está integrada al grupo de rastreadoras Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos?

Pues mi hijo se perdió en mayo yo me ingresé en junio. En cuanto pude contactarlas a ellas me integré al grupo

¿Qué ha significado para usted estos festejos posteriores a la desaparición de su hijo?

Ya nada es igual. Ya, la verdad, que desde ese momento ya no volvió a ser igual. Los festejos ya no son lo mismo, ya no.

¿Antes, cómo celebraba con su hijo este Día de las Madres?

Pues todos juntos en familia; todos mis hijos todos juntos en casa. Ahí les hacía yo cualquier cosita de comer, ahí todos participaban juntos.

¿Recuerda algún regalo que le haya dado su hijo que conserva hasta el momento?

Sí, cómo no.

¿Cuál fue el último regalo que recibió de su hijo?

Pues el último regalo que él me hizo que lo conservo todavía fueron unas cortinas que tengo y un arreglo de rosas que me llevó.

¿Cómo se reúnen entre ustedes para este Día de las Madres?

Pues a veces hemos tratado de hacer reuniones pero pues nomás nos miramos las caras una a la otra porque sentimos que no tenemos mucho qué festejar, la verdad.

¿Es muy doloroso este festejo?

Sí, es muy doloroso para nosotros, ya no es la misma, la verdad.

La señora María Esther, mejor conocida entre sus compañeras como “Mamá Esther”, fue entrevistada durante los trabajos de búsqueda que realizaron el grupo de Rastreadoras Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos en una zona que se le conoce como El Cafetal, ubicada entre los poblados de Las Higueras del Conchi y Miravalles, en Mazatlán.