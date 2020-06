"No tenemos ni para el pago de salarios": Presidente municipal de Rosario

Rosario.- Aun en la expectativa de lo que pudiera suceder a mediado plazo, el alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, no duda en declarar este 2020 como un año devastador, debido a la pandemia de COVID-19.

Con 17 casos activos hasta ayer y tres muertos debido a la enfermedad (de acuerdo con el reciente reporte epidemiológico emitido anoche por la Secretaría de Salud), Rosario se mantiene como uno de los municipios menos afectados por el coronavirus. Sin embargo, la parálisis de la actividad comercial golpeó tanto la economía, que Rosario enfrenta una de sus peores crisis. Hasta ayer —refería el munícipe en una entrevista a distancia con EL DEBATE—, el Ayuntamiento no contaban aún con los recursos para cubrir la nómina de esta quincena.

¿Cómo se ha trabajado para contener el COVID-19 en el municipio?

“Desde un principio iniciamos con las labores de sanitización en las comisarías y sindicaturas, así como en las colonias de la cabecera municipal, y continuamos todavía con esta labor, incluso este jueves tenemos programado sanitizar Agua Verde.

Asimismo, se instalaron filtros para desinfectar de igual forma todos los vehículos que entraban y salían tanto de la autopista como de la carretera México 15, por los arcos norte de El Rosario.

En la misma tarea de prevención se instalaron filtros de seguridad en la zona comercial, se cerraron tiendas que no eran esenciales y se formó un comité de salud del mercado en el que los mismos locatarios apoyan a las autoridades, y se turnan para vigilar que los comerciantes y clientes cumplan con las medidas sanitarias.

El Día del Padre, déjame decirte, amurallamos el centro para que entraran solo los que harían las compras, y todos con sus cubrebocas y siguiendo las medidas preventivas. También se ha capacitado a síndicos y comisarios, además Rosario fue de los primeros municipios en suspender eventos masivos, como Feria de la Primavera, Días del Niño, de las Madres, Maestros, y siguen suspendidas las ligas deportivas. De igual forma, se ha entregado de forma masiva alimentos a más de 9 mil familias que viven en zonas de alta marginación”.

¿Cómo se ha visto afectada la economía en las arcas municipales?

“Ha sido un año devastador. La recaudación bajó en un 90 por ciento e incluso la próxima quincena no se podría pagar a los empleados del ayuntamiento. Se me notificó que este fin de mes no me llegará presupuesto, me llegará menos 500 mil pesos; es decir, tengo que darles 500 mil pesos a ellos.

Se tendrá que agarrar del fondo de ahorro que se hace para el fin de año pagar aguinaldos, para así pagar este dinero que se debe de préstamos que tiene el municipio. Esta quincena no le vamos a pagar a nadie.

Ando muy preocupado. Quiero hablarlo con el señor gobernador. Nosotros tenemos un presupuesto, pero solo son proyecciones, y este es un ejemplo de cómo se bajó la recaudación a nivel nacional”.

¿Cómo ve el panorama para los próximos meses?

“El COVID-19 es una de las enfermedades que llegan para quedarse. Debemos aprender a vivir de forma responsable y con las medidas preventivas necesarias. Aunque se liberan los negocios no esenciales, seguimos platicando con los comerciantes, pues tienen que seguir cumpliendo con las medidas de sana distancia y con las demás pedidas de protección, y aunque esté considerado que ya puede trabajar quien no esté cumpliendo, se le puede sancionar y hasta cerrarle por parte del municipio”.



Durante este llamado regreso a la nueva normalidad señaló que también se abrieron los gimnasios, los cuales pueden operar con un 40 por ciento de capacidad, así como se adecuaron áreas como en la avenida Rotarismo, Laguna y Malecón, con la recomendación que no acudan ciudadanos vulnerables como adultos mayores o embarazadas. En cuanto a las finanzas municipales, debido que nadie está pagando sus impuestos, los problemas económicos no se acabarán pronto.

