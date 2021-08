No todos los negocios se aplican en pedir la cartilla de vacunación Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- En el primer día de su solicitud, el certificado médico contra el Covid-19 no fue solicitado en establecimientos comerciales, cuyos encargados aseguraron no haber recibido la orden para exigirlo a clientes en Mazatlán.

La nula petición del documento se presentó en al menos una plaza comercial, así como instituciones bancarias, tiendas de ropa, farmacias e inclusive en mercados municipales.

Sin petición

Hasta antes del mediodía de ayer, los bancos operaban normal, como cualquier otro día de la contingencia sanitaria, donde la gente ingresaba respetando los protocolos que pide la autoridad de salud.

Hasta ese momento, personal administrativo del banco aseguró que no habían recibido una orden para pedir el certificado. La misma situación presentaban locales como farmacias y negocios de televisión por cable.

Nada oficial

El mercado municipal José María Pino Suárez fue otro negocio en el que no se aplicó la solicitud del certificado de vacunación a la asistencia.

Alejandro Ontiveros Arámburo, secretario de la mesa directiva del recinto comercial, reconoció que ayer trabajaron de manera normal, pues no habían recibido la orden correspondiente, pese a que se trata de una buena medida para bajar los índices de contagios.

“Recordatorios maternos”

En establecimientos de cadena nacional como tiendas de ropa y autoservicio, personal de vigilancia se enfocó a solicitar el certificado de vacunación. “Recordatorios maternos” y otras groserías recibieron los guardias al restringir el acceso a personas que no tenían el documento.

Para las 12:00 horas, personal de seguridad privada de una plaza comercial de la carretera Interna-cional al Norte comenzó a pedir el documento a personas que querían entrar al negocio.

El guardia en turno dejaba ingresar a quienes no portaban el certificado, pero les advertía que para el siguiente día tenían que presentarlo, ya sea en físico o a través de un archivo guardado en un teléfono celular, porque de no traerlo, no podrían entrar a hacer sus compras.

Para entender...

Certificado de vacunación, estrategia pura

El 2 de agosto, fue la fecha que dio a conocer el Pesidente MunicipalLuis Guillermo Benítez Torres como el inicio de la solicitud del certificado de vacunación por parte del sector comercio hacia sus clientes, lo cual corresponde a una medida que busca disminuir el indice de contagios de coronavirus en el municipio, luego que se redujeran los aforos de capacidad hasta un 45 por ciento en establecimientos como bares, centros nocturnos y restaurantes, lo cual disminuyó de manera considerable después de haber permanecido la capacidad hasta en un 75 por ciento.

El Dato

El Documento

El certificado de vacunación contra el Covid-19 es un documento que el ciudadano puede “bajar” e imprimir a través de la dirección en internet: cvcovid.salud.gob.mx, el cual pueden guardar en un archivo y traerlo en un teléfono celular, o también imprimirlo.

