No vio a su hijo por 15 años, hoy María se rencontró con él

Mazatlán.- Luego de 15 años sin mirar a su hijo sin saber de él, María Candelaria Alcalá Valdivia por fin se encontró con su hijo un joven de 30 años llamado José de Jesús Cazares Alcalá.

El encuentro se realizó en las instalaciones de un centro de rehabilitación de nombre Comunidad Terapéutica de Mazatlán que se ubica en la calle Guayaba de la colonia Huertos Familiares.

Francisco Lozano Torres encargado del inmueble, expresó que José llegó hace cinco años al centro que fue encontrado en una tienda de autoservicio, ubicada entre las avenidas Munich y Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia Salvador Allende.

“Un amigo me habló y me comentó sobre este muchacho, me dijo que estaba desorientado y buscando donde dormir, le conteste que lo trajera que aquí le daríamos cobijo en lo que buscaba a su familia, fue uno de los encargados a nivel estado de centros de rehabilitación quien se comunicó conmigo hace como dos meses y me dijo que ya habían encontrado a la familia de Jesús la cual es originaria de Colima, pero reside en Tampico, esto me lleno de alegría y tristeza a la vez, pues ahorita mi amigo se va con su familia, pero deja un hueco enorme en mi y en mis compañeros, lo vamos a extrañar demasiado” informó.

María Candelaria volvió a ver a su hijo depués de 15 años. Foto: EL DEBATE

El reencuentro

Un gran suspiro seguido de lágrimas fue el tan esperado encuentro entre madre e hijo, pues una vez que llego a lugar esta abrazó y beso a su pequeño “bebé” como lo llamó, María iba acompañada de su otra hija Paulina hermana del desaparecido quien también le dio un cálido beso y un abrazo a su desparecido hermano.

El lugar se comenzó a llenar de sentimiento y los ojos de todos los espectadores se llenaron de lágrimas al ver ese gran afecto de amor, al ver el reencuentro de una familia que nunca dejo de buscar a su ser querido.

María comentó que hace 15 años en el estado de Colima, ella subió a su hijo a un autobús con destino a Estados Unidos para mandarlo a trabajar con su papá en la pizca de chile y tomate, José se fue a la edad de 15 años a trabajar, pues las condiciones económicas no estaban del todo bien y tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia, que en ese entonces carecía de la canasta básica.

“Lo deje en el autobús, le di un beso largo de despedida y lo deje partir con mi alma echa pedazos, duramos 10 años en comunicación solo por vía teléfono, para saber si estaba bien el y mi esposo así yo estaba tranquila, las llamadas no eran frecuentes, pero cada que llegaba una me llenaba de felicidad, pero después de ese tiempo, mi esposo me llamo y me dijo que había mandado de vuelta a José para con nosotros, pero nunca llegó, por lo que pusimos la denuncia de desaparición y por redes sociales publicamos fotos que teníamos cuando se fue”, dijo.

Jesús Cazares Alcalá se rencontró con su madre. Foto: EL DEBATE

La emocionada fémina, dijo que hace aproximadamente dos meses, unas personas fueron a buscarla en su antiguo domicilio para darle la noticia de que su hijo había aparecido, pero familia que tiene en Colima, les dio a los comisionados de búsqueda la dirección en Michoacán.

“Me siento feliz, me siento contenta es algo que no puedo explicar, porque yo pensé que mi hijo ya estaba muerto, en alguna fosa, creí que nunca iba a encontrar, que jamas volvería a ver a mi “bebé”, me llegaron rumores de que a mi hijo lo habían asesinado a balazos, pero nunca perdí la fe y estas buenas personas logran dar con mi José, ahora lo siento, lo tengo aun lado lo extrañaba muchísimo”, manifestó.

María dijo que se llevaría a su hijo a Michoacán y que ella misma se encargaría de él, José de Jesús no cuenta con una buena comunicación ya que al momento de querer hablar con el solo respondía, que quería trabajar, no recuerda como se perdió, ni mucho menos donde vivía.

EL DEBATE

“Voy a llevarlo con doctores, con psicólogos pero mi hijo regresará a hacer el mismo que era antes, lo tengo conmigo por fin y con eso me doy por bien servida, yo quiero decirle a las madres que tienen hijos desaparecidos que no pierdan la fe, que confíen en estas buenas personas que hacen lo posible por ayudar, yo me deje caer pues siempre dije que mi hijo estaba muerto, pero estas personas me sacaron de ese pozo y me llenaron de felicidad, les agradezco de todo corazón”, comentó.

Sin descansar

Juan Carlos Saavedra Ortega Comisionado Estatal de Personas Desparecidas en Sinaloa, informó que se tiene una coordinación con los colectivos de búsqueda a nivel estado y con las demás comisiones de personas desaparecidas de todo el país, fue así que pudieron dar con los familiares de José de Jesús Cazares Alcalá.

“Desde que se formó la comisión en Sinaloa con este seria el segundo caso en el cual entregamos a una persona desaparecida con vida, por eso no hay que perder la fe, las personas privadas de la libertad o desaparecidas, siempre se encuentran”, manifestó.

Juan Saavedra informó que se tiene el registro de 35 personas encontradas vivas y de vuelta a sus familiares, 32 encontradas en las fosas clandestinas y 165 en carpeta de investigación en todo el estado.