Nos están dando gato por liebre: Oceana México

Mazatlán, Sinaloa.- En Mazatlán se consume atún hasta cuando no lo pides, aseguró Pedro Zapata, vicepresidente de Oceana México, tras dar a conocer los resultados de la investigación de la especie que se muestra en el menú, misma que llega al plato y se encontró que hay un cien por ciento de sustitución del pescado.

En este análisis Gato X Liebre arrojó fraude y sustitución en Mazatlán, siendo los pescados más sustituidos el marlin y la sierra con un cien por ciento de sustitución cada uno; seguido por la curvina y el robalo con 65 por ciento; y el pargo con 50, resaltó Renata Terrazas, directora de campañas de transparencia de Oceana México.

¿Cómo pueden hacerlo sin que pase nada ?

Porque en México no exista una ley, no hay un sistema para seguir la ruta del pescado del mar a la mesa.

No sabemos quién engaña a quién. Es comer a ciegas, confiar que el que te vende el producto dice la verdad, y que él a su vez confía en quien se lo comercializó y no hay forma de rastrearlo.

Entonces, ¿qué pasa?

Hay un hueco legal que además tiene muchas implicaciones, que si no sabes qué pescado te comes, mucho menos si su procedencia es legal. En un país donde el 50 por ciento de la pesca es ilegal, la mitad de lo que se consume no es legal.

¿La autoridad qué hace?

Hasta ahora nada, porque existe este fraude y engaño al consumidor.

¿Aquí deben intervenir Conapesca, Cofepris y Profeco?

Sí, además la Inapesca, ya que la investigación detectó que el 31.6% de las 120 porciones de pescado analizadas en más de 35 restaurantes, supermercados y pescaderías en Mazatlán no correspondían con el nombre de venta.

¿El consumo en México puede ir a la baja?

México no ha incrementado su consumo, la producción no es sostenida por producto nacional, más bien se hace de la importación de especies dudosas como es la tilapia y basa de China y Vitmann. El país es rico en producción solo se tiene que poner orden.