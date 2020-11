Nostalgia y tristeza al tener que dejar casas e iglesia en Santa María, El Rosario

Rosario.- Las calles del poblado de Santa María, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, lucen semi vacías, se puede ver el niño que va a la tienda y el señor que regresa de las labores del campo, esta escena es algo cotidiano en el lugar.

Muchas de las amplias casonas de tejas han quedado solas, esto debido a los episodios de violencia de años atrás y a la búsqueda de mejores oportunidades de empleo por parte en su mayoría de las nuevas generaciones.

Se niegan a dejar sus raíces

Pero también están los que se han negado a salir a pesar de hechos lamentables del pasado, de la falta de oportunidades, no han querido abandonar su forma de vivir y aunque dicen no oponerse al proyecto de la presa Santa María, querer recibir una indemnización justa y saber que es necesaria para el desarrollo del sur del estado, aceptan que en el fondo desean que el proyecto no se realice, que algo ocurra y no se construya esta mega obra.

La razón es que sienten dejarán una parte de ellos bajo el agua, se quedará inundado el lugar en donde nacieron, jugaron, pasaron momentos agradables y tristes con los suyos y en donde murieron sus seres queridos y ellos también quieren vivir aquí hasta los últimos días de su vida. Pero lo que más les pesa es la iglesia, lugar sagrado al que acuden desde que tienen memoria, un antiguo edificio que cuenta con más de 300 años según pobladores y se construyó con madera fina, sacada de esta zona.



Les pesa su iglesia

Juan Silva Beltrán habitante de la tercera edad de esta comunidad indígena, señala que están preocupados por la reubicación de su iglesia, recinto sagrado que dijo sus paredes son soportadas por adobes de un metro de ancho, pero más importante aún, se encuentra en ella la patrona del lugar la Virgen de la Purísima Concepción.

Además de ser una construcción de sus antepasados, Don Juan plática que se realizó debido a que en este lugar se aparecía la virgen de la purísima concepción y aunque se la quisieron llevar a otros lugares, la virgen regresaba milagrosamente al lugar, por lo que se dieron cuenta que la virgen quería que le construyeran aquí su "Capillita"

"A esta virgen según decía mi padre se la llevaron a otro lado y la virgen se vino otra vez, no quiso estar en otro lado, en aquellos años, le estoy hablando de mi jefe (papá) mi jefe murió de 90 y tantos años hace más de 50 años que murió" informó Don Juan

Doña Matilde es otra habitante que dice estar muy a gusto en su casa de tejas, casa en dónde tiene su tienda la cual atiende desde hace 50 años y perteneció a sus abuelos, misma que le duele mucho abandonar cuando la presa empiece a funcionar.

Comuneros de Santa María expresaron su nostalgia y tristeza de tener que dejar su templo y sus viviendas, por lo que exigen al menos que la iglesia sea restaurada lo más apegado a la actual y rescatandose lo más que se pueda los adobes y madera original.

Además señalaron exigen viviendas amplias así como las que tienen, casas que no dejarán por gusto, sino para no oponerse al desarrollo, que de forma inevitable a llegado a las tierras que han trabajado sus antepasados y ahora ellos.