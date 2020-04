Nuevas restricciones sanitarias desesperan a algunos ciudadanos en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Después de las restricciones que implementó el Ayuntamiento de Mazatlán, algunas personas mostraron su desacuerdo.

A pesar de que son medidas de prevención, los ciudadanos argumentaron que algunas medidas son extremas.

Por ejemplo, algunos adultos mayores refirieron que no tienen dinero para comprar cubrebocas pero tienen que usarlos obligatoriamente al acudir a los mercados para comprar la despensa básica.

Argumentaron que así la autoridad exige el uso de los artículos sanitarios, deberían facilitarlos y regalarlos a toda la población, pues en ninguna farmacia venden y algunos que se fabrican de tela son muy caros.

Entendimiento

Otras personas dijeron estar de acuerdo con las medidas para evitar la propagación del virus y esperan que la contingencia termine pronto para regresar a la normalidad.

Es imposible comprar cubrebocas con la crisis, Alicia Ramos, ciudadana

Alicia Ramos. Ciudadana. Foto: EL DEBATE

Tengo 48 años y no me parece que el gobierno ponga todas esas medidas.

Nos exigen cubrebocas pero no nos dan ninguno. Así como exigen, así deben de ser buenos para darnos.

En las farmacias ya no hay para vender.

Yo nada más compre uno a 5 pesos, pero la verdad ya no se puede, tenemos poco dinero y ese lo queremos para comprar mandado.

Esta cuarentena nada más nos está dejando deudas porque no hay trabajo y tenemos que pagar agua, luz.

Es lo que deben de implementar también, hacer prórrogas para no pagar la luz y el agua.

También lo de las motos. Si los dos tienen que trabajar, tienen que andar dos personas en la moto. Lo hacían para no pagar camión.

Es cierto que tenemos que cuidarnos pero el Ayuntamiento debe entender que no todos podemos acatar esas recomendaciones, y no porque no queramos, si no porque no podemos. Los cubrebocas que venden de tela si están muy bonitos, pero están muy caros. Esos 25 pesos que cuestan lo podemos gastar en otra cosa.

Algunos los venden hasta en 70 pesos, ¿cuándo vamos a poder pagarlos?

No tengo quién me haga el mandado, Guadalupe Vega, ciudadana

Guadalupe Vega, ciudadana. Foto: EL DEBATE

Soy de la tercera edad, me afecta (las restricciones) en el sentido de que en algunas partes ya no nos dejan entrar. No entré al mercado de la Juárez porque es difícil entrar.

Me desesperan las nuevas reglas porque todo se ha vuelto complicado.

Sé que me tengo que cuidar, y lo hago, casi no salgo de mi casa.

Pero tengo que venir a comprar el mandado, si no, pues no comemos.

Tienen que entender que habemos personas de la tercera edad que estamos solas y nos tenemos que valer por nosotras mismas.

Dicen que podemos mandar a alguien para que nos surta la despensa, pero y si estamos solos y no tenemos a nadie, cómo le hacemos.

Así como las embarazadas, ellas tienen que acudir a comprar la despensa, no sé por qué no las dejan entrar, tampoco me parece (bien).

El uso de gel antibacterial y cubrebocas está bien, pero no se puede restringir la entrada a cierta población.

Primero se deben analizar las cosas y después se hacen.

Esperemos que esta contingencia termine pronto porque es difícil vivir con esta situación.

Sí estoy de acuerdo con las nuevas medidas, Armando Hernández, padre de familia

Armando Hernández, padre de familia. Foto: EL DEBATE

Sí estoy de acuerdo con las nuevas medidas que implementó el Ayuntamiento.

Porque de qué sirve que nosotros nos cuidemos y usemos cubrebocas y otros no.

No podemos saber si alguien está contagiado, y como dicen, más vale prevenir que lamentar.

Tengo familia y no puedo dejar de trabajar, por eso me cuido lo más posible, para que ellos estén bien.

Sabemos que un cubrebocas es caro, pero esperemos que también el Ayuntamiento regale por las principales paradas de camiones.

Lo que nos queda es respetar todos los señalamientos y recomendaciones.

Creo que si acatamos todas las restricciones del gobierno, podemos salir más rápido de esto.

Esas personas que hacían ejercicio al aire libre sabían que tarde o temprano ya no los dejarían salir; que se queden a hacer ejercicio en casa. A veces somos egoístas pero debemos cuidarnos por nuestros hijos.

Ellos son la población vulnerable.

Yo uso cubrebocas y gel antibacterial.

Cuando llego a casa me baño para estar libre del virus.

