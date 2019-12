Numero rojos afectan finanzas de la junta de agua en El Rosario

El Rosario.- Pese a que la autoridad municipal ha realizado acciones para mejorar las finanzas en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario, y ha logrado recuperar parte de la cartera vencida, la paramunicipal sigue trabajando en números rojos, afirmó el presidente municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez.

El alcalde señaló que la cultura de no pagar está pegando duro a las juntas de agua potable no solo de Rosario, sino de todo el estado. Hablando del municipio, dijo que un 60 por ciento de la población sigue siendo morosa.

“Si te vas a la casa más humilde, sea de cartón o de lámina, vas a ver una antena de televisión satelital, de la que el paquete más barato vale 164 pesos, hay mínimo un celular y a este le meten al menos 100 pesos de saldo al mes, pero no pueden pagar un recibo de agua de 60 pesos”, criticó.

Instalarán medidores

Con el fin de mejorar la recaudación y también el cuidado del agua, el funcionario mencionó que trabajan en un proyecto con la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas) para la instalación de medidores, pues solo existe algún 30 por ciento de estos en la cabecera municipal.

Pixabay

Agregó que realizarán un inventario para obtener el número de casas que existen y obtener la cifra de inversión, dependiendo el número de hogares.

Aceptó que a nadie le gusta el sistema de medición, pero este es muy importante para que la gente cuide el agua.

“Tenemos el ejemplo de Higueras, la gente tiene en su traspatio plantas de mango, las riegan en invernaderos... y no es justo que ellos paguen la misma cantidad que otras personas, pues ellos desperdician miles de litros”, expresó.

Pineda Domínguez señaló que mientras no se regule, no se instalen medidores y no se trabaje en el tema de la cultura de pago y cuidado del agua, las juntas municipales estará en mal estado, ya que existen muchos gastos, desde el pago de trabajadores y de operación.

Faltan recursos

El presidente de Rosario pidió a los diputados el apoyo para que se etiqueten recursos para el rescate financiero.

Agregó que el congreso debería tener un programa de rescate, pues son deudas que se tienen en la comuna y las juntas de agua potable, que vienen de años atrás, que recibió el nuevo gobierno.

“Le mando un mensaje a la Cámara de Diputados. Pido un encuentro con la Comisión de Hacienda para exponer nuestras deudas, para (hablar de) un tema de rescate financiero o rescate a las juntas de agua potable”, agregó.