Nunca hubiera sido candidato de Morena sin el PAS, le responde regidor al alcalde de Mazatlán

González Meza mencionó que Luis Guillermo Benítez Torres tiene poca memoria. “Tiene muy poca memoria el presidente municipal, que recuerde que en el partido de Morena él estaba inhabilitado, nunca hubiera podido ser candidato por Morena. Si no hubiera sido por el Partido Sinaloense, no hubiera llegado ni a la candidatura, porque sus derechos electorales estaban vetados en Morena”, expresó.

“El debería de cuidar su investidura como alcalde, cuidar sus palabras, tendrá que ser mucho más profesional. Yo jamás consideraría un cáncer a seres humanos, todas las personas merecen respeto. Hay funcionarios que son más buenos que otros, pero sea como sea, es algo reprobable que ponga esos adjetivos. Aunque de él no me extraña”, declaró el edil. Reynaldo González aseveró que en el Partido Sinaloense son muy respetuosos.

El alcalde manifestó que él no convive con pasistas, y aunque los trata a todos iguales en su condición de ciudadano, en el ámbito político se abstiene de relacionarse con ellos. Apenas el martes pasado se le cuestionó sobre la filtración de pasistas en las elecciones internas de Morena, pero no quiso opinar al respecto.

En el año 2020 cumplí 15 años como reportera de información general en El Debate de Mazatlán. En este tiempo me he especializado en las áreas educativas, salud y de gobierno. También laboré en la televisión en un canal local en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Asimismo, trabajé en un periódico de una editorial a nivel nacional. En el último año de gobierno de Francisco Labastida, recibí el Premio Estatal de Periodismo sobre una serie de reportajes por contaminación. En el 2017 el Senado de la República me otorgó un reconocimiento por mi trayectoria. He acudido a cursos y talleres sobre nuevas técnicas de periodismo de manera presencial y últimamente vía online. He entrevistado a los tres últimos presidentes de México.