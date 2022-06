OIC turna investigación de ex secretario Alfaro Gaxiola al Tribunal Administrativo

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Edgar Augusto González Zatarain, dio a conocer que la investigación realizada al ex secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola por el Órgano Interno de Control, será turnada al Tribunal Administrativo a la Sala Superior en la ciudad de Culiacán debido a que las facultades de dicho órgano no son suficientes para sancionar cuando son faltas graves.

“Si no se ha turnado está por turnarse al Tribunal Administrativo a la Sala Superior a Culiacán, es el seguimiento cuando las facultades del Órgano Interno no son suficientes para sancionar porque no les alcanza cuando son faltas graves”, mencionó González Zatarain.

Como se recordará el pasado día 26 de abril el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres dio una declaración en torno a que Alfaro Gaxiola omitió una orden para que interviniera en un pleito que se registró cuando se llevaba a cabo un desalojo en la colonia Hacienda del Valle y a partir de ahí empezaron a surgir las diferentes denuncias de la venta de grados al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán por el ahora extitular.

“Hoy le mandé un oficio donde enérgicamente les repruebo, por eso no lo invitamos, que ayer por Orden Judicial estuvo (el titular de la SSPyTM) el evento de desalojo de dos particulares que están en pleito, y a pesar de que hubo violencia y le pidieron apoyo, no cumplió y quien no cumple, no puede estar en esta mesa, esa es la razón por la que no está y puede verificar lo que estoy diciendo, de hecho, se le dio un informe al Órgano Interno, al área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, y si es necesario va a ser detenido por incumplir”, mencionó en su momento Benítez Torres.

El día 28 de abril el alcalde mazatleco informó que se le estaba investigando debido a que Juan Ramón Alfaro Gaxiola otorgó grados a familiares.

“Estamos investigando una serie de ascensos que hizo o entregó (grados) sin que estuviéramos enterados, y eso es una irregularidad, no lo puedo afirmar, pero se está investigando; beneficiando a su a su hija, a su yerno y a pura familia” declaró en su momento Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán.